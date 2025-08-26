34 militares permanecen secuestrados por comunidades del Guaviare, según el MinDefensa: ¿qué pasó?

Pues bien, EL COLOMBIANO conoció que, mientras los militares trataban de evacuar los cuerpos de los combatientes ilegales muertos, fueron retenidos por la comunidad, al parecer, presionada por el grupo armado ilegal .

En medio de esos operativos lograron atestar un duro golpe: abatieron a alias Dumar, máximo cabecilla de ese grupo y uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco. También cayeron otros nueve hombres.

Desde el domingo 24 de agosto el grupo de militares está en la vereda Nueva York en medio de combates y operativos contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias.

Un grupo de 34 militares permanece secuestrado por las comunidades de zona rural del municipio de El Retorno ( Guaviare ). Los oficiales adelantaban operativos contra las disidencias de alias Iván Mordisco cuando fueron rodeados por los civiles. Así lo dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez .

“Al momento de la extracción de las tropas de la zona, esta fue impedida por la comunidad, no permitiendo la extracción de alrededor de 30 de nuestros uniformados”, apuntó el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

Hasta ahora, la Fuerza Pública adelanta diálogos con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU para tratar de mediar en la situación y permitir que las comunidades dejen que las tropas se movilicen con libertad.

La comunidad, según citó el Ministerio de Defensa, alegó que la retención de los militares obedeció a un cerco humanitario para evitar que en su territorio ocurrieran nuevos enfrentamientos. Ese hecho fue rechazado por el Gobierno.

“Dicen que es un corredor humanitario, nosotros podemos y debemos defender nuestra integridad y la de los demás colombianos. Tenemos toda la capacidad para hacerlo y no necesitamos de ese corredor”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Los combates en la zona ocurren desde el pasado domingo. El primero se extendió por seis horas, se desplegaron dos aeronaves que terminaron siendo impactadas por las balas de los disidentes.

“Pero, a pesar de eso, nuestros valientes militares, con el apoyo de la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial continuaron combatiendo”, apuntó Sánchez.