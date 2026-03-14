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¡Kimi Antonelli, histórico!: El piloto más joven en lograr una pole en Fórmula 1

El joven italiano ganó en la clasificación del Gran Premio de China. Su compañero George Rusell logró dar vuelta al asunto y se aseguró una segunda casilla; mientras tanto Ferrari no deja de dar batalla.

  • Si gana en China, Andrea Kimi Antonelli sería el segundo piloto más joven en coronarse en un Gran Premio de F1. Foto: GETTY
    Si gana en China, Andrea Kimi Antonelli sería el segundo piloto más joven en coronarse en un Gran Premio de F1. Foto: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 7 horas
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Corría el año 2008 cuando un joven alemán llamado Sebastian Vettel ganó la pole position en Monza y se convirtió en el piloto más joven en conseguirlo hasta el momento con 21 años, 2 meses y 11 días. Para aquel entonces, Andrea Kimi Antonelli tenía tan solo 2 años de edad. Este sábado 14 de marzo, después de casi 18 años, el récord de Vettel tiene nuevo dueño, pues el corredor de Mercedes hizo historia en China: con 19 años, 6 meses y 18 días se convierte en el piloto más joven en conseguir la vuelta más rápida de la clasificación (pole), tras lograr una vuelta de 1 minuto, 32 segundos y 64 milésimas.

La joya de Mercedes AMG se encuentra en su segunda temporada en F1. Llegó en el 2025 para reemplazar nada más y nada menos que a Lewis Hamilton, una tarea para nada fácil, pero que el italiano supo sobrellevar el año pasado y está dando una magnífica impresión en este arranque de 2026. Sin embargo, siempre hay algún lunar que arruina un poco el paisaje, y es que Antonelli ha fallado constantemente en las largadas, por lo que una pole position no quiere decir que ya tiene media carrera en el bolsillo, como sí lo podríamos decir con otros pilotos.

El nacido en Bolonia en el 2006 está preparado para seguir haciendo historia y quiere romper un nuevo récord: ser el piloto italiano más joven en ganar un Gran Premio. Además, Italia no alza su bandera en lo más alto del podio de una carrera de Fórmula 1 desde el 19 de marzo de 2006, ese día Giancarlo Fisichella se coronó en Malasia. Hay expectativa en el país de la bota y la pasta por lo que pueda pasar este fin de semana, pues no solamente uno de los suyos puede ganar en China, sino que su escudería por excelencia, Ferrari, se encuentra mejor que nunca y codeándose con Mercedes.

“Sería un sueño conseguir la primera victoria. El ritmo de carrera es muy fuerte. Necesito una buena largada, tengo que aprender qué hice mal esta mañana para solucionarlo”, dijo Antonelli.

Russell, el gran protagonista en el inicio de temporada

El compañero Kimi, George Russell firmó una gran clasificación también, principalmente por el contexto que superó para posicionarse en segunda posición, pues estuvo dominando todo el GP de Shánghai, en prácticas y en sprint, sin embargo en la clasificación sintió un problema con el vehículo. En la Q3 el freno motor le presentó unas pequeñas fallas, limitando el pilotaje del británico y comprometiendo el buen rendimiento del monoplaza. Por esta razón perdió gran parte de la Q3, y al momento en el que se pudo incorporar, el reloj no daba para más que una sola oportunidad, una sola vuelta en la que Russell no tuvo margen de error, aun así, logró quedar atrás de Antonelli a 222 milésimas.

Ferrari no desentona

La escudería italiana, de correcta presentación en Australia, no desentonó en esta segunda salida del año. Logrando el 3er y 4to puesto con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, respectivamente. Por el momento son el equipo que más cara le ha plantado a Mercedes y existe una posibilidad enorme de poder dar el golpe sobre la mesa este fin de semana. ¿Funcionarán las “estrategias” de Ferrari?, lo veremos al finalizar la carrera.

Max Verstappen aún en deuda, sin embargo, no se puede descartar, si hay alguien con remontadas memorables, es “Super Max”. Así quedó la clasificación para el GP chino, que se podrá ver a través de la plataforma Disney+ este domingo a las 2:00 a.m. hora de Colombia.

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