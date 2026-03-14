Video | Luis Díaz pasó del cielo al infierno ante el Leverkusen: marcó su gol 21, pero recibió expulsión “injusta”

Dicen que el que peca y reza empata. Luis Díaz lo hizo durante el partido entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, válido por la fecha 26 de la Bundesliga alemana. En apenas 15 minutos, el futbolista guajiro pasó de la alegría extrema del gol a la estupefacción por ser expulsado en una jugada donde, a su parecer, él había recibido una falta.
El colombiano marcó, al minuto 69, el tanto con el que su equipo empataba el marcador 1-1. La acción fue marca registrada: le metieron un pase en profundidad desde atrás y Díaz, en carrera, aprovechando la velocidad que lo caracteriza, ganó la posición y definió abriendo el pie para vencer al portero. El guajiro estaba vestido de blanco y pareció ser el ángel salvador del club bávaro, que tuvo varias complicaciones en el inicio del juego.