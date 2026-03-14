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Video | Luis Díaz pasó del cielo al infierno ante el Leverkusen: marcó su gol 21, pero recibió expulsión “injusta”

El futbolista colombiano, de 29 años, es el segundo goleador de la Bundesliga de Alemania.

  • El futbolista colombiano Luis Díaz fue el fichaje más costoso que compró el Bayern Múnich para esta temporada. Foto: Getty
    El futbolista colombiano Luis Díaz fue el fichaje más costoso que compró el Bayern Múnich para esta temporada. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Dicen que el que peca y reza empata. Luis Díaz lo hizo durante el partido entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, válido por la fecha 26 de la Bundesliga alemana. En apenas 15 minutos, el futbolista guajiro pasó de la alegría extrema del gol a la estupefacción por ser expulsado en una jugada donde, a su parecer, él había recibido una falta.

El colombiano marcó, al minuto 69, el tanto con el que su equipo empataba el marcador 1-1. La acción fue marca registrada: le metieron un pase en profundidad desde atrás y Díaz, en carrera, aprovechando la velocidad que lo caracteriza, ganó la posición y definió abriendo el pie para vencer al portero. El guajiro estaba vestido de blanco y pareció ser el ángel salvador del club bávaro, que tuvo varias complicaciones en el inicio del juego.

Apenas iban seis minutos cuando Aleix García marcó el primer gol del encuentro, con el que el Lverkusen se ponía adelante contra el vigente campeón de la Bundesliga y candidato al título. Por eso celebraron con euforia. Después de eso, Bayern Múnich intentó igualar el marcador. Sin embargo, le costó. El Bayer, que era local, se lanzó con profundidad al ataque y, antes del final del primer tiempo, lograron que expulsaran a Nicolas Jackson: los bávaros quedaron con uno menos.

Luis Díaz, del cielo al infierno

Por eso, al elenco dirigido por Vincent Kompany le costó empatar. A pesar de tener mayor porcentaje en la posesión del balón (terminó con un 56% contra un 44%), no lograba marcar. Díaz, quien llegó a 21 goles y 14 asistencias con el cuadro bávaro en los 37 encuentros que ha disputado –es la mejor temporada de su carrera–, llenó de esperanza a los aficionados de su club con poder quedarse con la victoria.

Incluso en la jugada del minuto 84 que resultó en su expulsión, hubo ilusión con que el Bayern ganaría el juego. Cuando Díaz le ganó el balón al portero y recibió el golpe que lo llevó a tirarse al suelo, el entrenador Kompany celebró como si hubiera ganado la Copa del Mundo. No obstante, cuando volvió a mirar hacia el área, observó al juez central del encuentro sacándole a Lucho su segunda amarilla y, posteriormente, la roja que lo sacó del partido.

El colombiano no entendía el motivo de su expulsión. Los compañeros protestaron. El guajiro preguntó al central, pero su explicación no lo llenó. Al final aceptó su destino: salió de la cancha, pero haciendo gesto de quien considera que lo que le ocurrió es una injusticia. Esta fue la segunda roja que recibió Díaz desde que juega en el Bayern. La anterior fue en el duelo entre su equipo y PSG por la Champions, donde recibió la sanción luego de cometerle falta a Hakimi.

En los últimos minutos, el Bayern jugó con nueve futbolistas. Las ausencias se sintieron. Leverkusen se desbocó al ataque. Marcó un gol que festejaron con gran euforia. Sin embargo, lo anularon por fuera de lugar. Al final, el marcador quedó igualado y el cuadro del futbolista colombiano se mantuvo en el primer puesto de la tabla de la Bundesliga con 67 unidades. Además, solo han perdido un encuentro en toda la temporada, mientras que empataron 4 y ganaron 21.

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