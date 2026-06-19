Denuncian que al menos 150 funcionarios y 900 contratistas del Estado son voluntarios de campaña de Iván Cepeda

Las campañas de Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda cerraron el lunes pasado con discursos en plaza pública. Durante tres semanas, ambos candidatos recibieron apoyos políticos y sociales. En el caso de Cepeda, una investigación periodística detectó una irregularidad.
Un cruce de bases de datos realizado por La Silla Vacía encontró que al menos 1.050 personas vinculadas al Estado figuran en los registros de voluntarios de la campaña presidencial de Iván Cepeda. Según la revisión, se trata de cerca de 900 contratistas y 150 funcionarios que aparecen inscritos en la plataforma de apoyo electoral del candidato del Pacto Histórico.
Es importante resaltar que los contratistas no tienen una prohibición tácita, los funcionarios, sin embargo (es decir, 150) sí tienen restringida la participación en política.
Además, la cantidad de personas vinculadas al Estado que aparecen en la base de datos de voluntarios ha generado cuestionamientos sobre la relación entre estructuras gubernamentales y la campaña presidencial.