Regalar acciones en Navidad vuelve a ser tendencia en Colombia; acá le explicamos cómo hacerlo

Este año, muchos regalos no vendrán envueltos en papel, sino en forma de participación en una empresa. Y es que, hacia los años 50, una de las tendencias que trajeron las familias judías a Colombia fue la costumbre de obsequiar acciones, la cual se propagó durante años al punto que, incluso, en Antioquia se solían regalar estos títulos en los bautizos, algo que hoy está volviendo a ponerse en el panorama, pero en el marco de la Navidad. Y es que este año puede que más de un regalo venga en forma de acciones, debido al buen comportamiento de índices como el Msci Colcap. Si está pensando en comprar acciones para dar como regalo de Navidad, sepa que, según los analistas, este obsequio es más viable que cualquier otro presente, ya que no se desgasta con el tiempo, se valoriza con el pasar de los meses y refleja un interés por el futuro financiero de los seres queridos. Puede leer: ¡Tenga en cuenta! Estos serán los horarios de Bancolombia para Navidad, Fin de Año y enero de 2026

Ventajas de regalar acciones en Navidad

Harold Rubio, analista de renta variable en Aval Casa de Bolsa, dijo que las acciones como regalo son “una buena opción porque representa una participación real en una empresa con valor presente y potencial de crecimiento. Es una forma de mostrar interés por el futuro financiero de esa persona, con un detalle que puede generar beneficios a lo largo del tiempo”. Jhon Torres Jiménez, analista macroeconómico de NCM, añadió que, además de generar valor, las acciones como regalo crean educación financiera, además de generar hábitos de largo plazo, ya que, quien recibe un papel, empieza a seguir mercados y entender más cómo funcionan las empresas. Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, añadió que este tipo de regalos también “introduce a la persona al mundo de la inversión, fomenta la alfabetización financiera, enseña el valor del ahorro a largo plazo y promueve la cultura de mercado que Colombia necesita”. Le puede interesar: La Bolsa de Colombia mantiene el impulso: el MSCI Colcap avanza 0,6% y alcanza los 2.093,97 puntos

Acciones más valorizadas del año:

Las acciones vuelven a ser un regalo navideño atractivo por su potencial de crecimiento. FOTO: GETTY

*Fecha de análisis con corte al 31 de octubre de 2025 ● Preferencial Grupo Cibest: +60,03% ● Grupo Cibest: +66,22% ● ISA: +49,70% ● Preferencial Grupo Sura: +57,19%. ● Mineros: +219,62%.

¿Cómo regalar acciones?

Existen varias formas de regalar acciones, como la más sencilla, según los analistas, que es comprarla a nombre de la persona que se quiera. Juan Camilo Jiménez, head de Equities Regional, dijo que otra forma de regalar los papeles es comprarlos de manera directa en el mercado, utilizando una firma comisionista.

Rubio, de Aval Casa de Bolsa, agregó que la persona que recibe la acción debe tener una cuenta de inversión activa en Deceval. Lea más: ¿Estamos viviendo una nueva burbuja? Fiebre por la IA alteró las cuentas de empresas y bolsas de valores Luego, Rubio dijo que quien las obsequia debe solicitar el traspaso llenando un formulario junto con unos documentos básicos. Si el valor del regalo es alto o si hay menores, pueden aplicarse reglas especiales. Jiménez explicó que, adicional a esto, existe una alternativa menos conocida, pero muy conveniente, para quienes prefieren delegar la gestión profesional. Se trata de regalar la participación en un Fondo de Inversión Colectiva, FIC, de acciones.

¿Qué hacer con este regalo?

Los analistas recomendaron que las personas con este tipo de regalos pueden conservar las acciones y esperar a que aumente su valor con el tiempo, recibir dividendos si la empresa los distribuye o venderlas más adelante si lo prefiere. También expresaron que se puede invertir en el corto plazo, para así aprender a realizar inversiones desde la práctica e incrementar su educación financiera, al ver movimientos reales del mercado y entender conceptos como la volatilidad.