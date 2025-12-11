x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

H3N2 sigue encendiendo alarmas en Europa: ¿está Colombia preparada para la llegada de esta gripe?

En Reino Unido no está cerca el pico de contagios y ya se han cerrado varias escuelas debido a la gripe, que es una mutación de la influenza A. La medida de protección más recomendada es la vacunación.

  • La semana pasada hubo 1.700 hospitalizados en Reino Unido a causa de la gripe. FOTO: EuropaPress
    La semana pasada hubo 1.700 hospitalizados en Reino Unido a causa de la gripe. FOTO: EuropaPress
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 12 horas
bookmark

En Europa, Estados Unidos y Canadá, los casos de la gripe H3N2 –también conocida como gripe K– no han parado de aumentar en los últimos días. Solo en Reino Unido, en una semana el número de contagios aumentó en un 50%, lo que ha ocasionado el cierre temporal de varias instituciones educativas.

Contexto: Aumenta la circulación de la gripe H3N2 en Europa: alerta por variante que avanza rápido

Esta nueva gripe es una variante del virus de la influenza A, una infección respiratoria viral altamente contagiosa que suele provocar epidemias estacionales, es decir, momentos del año en los que los virus alcanzan picos de contagio. Esto es común en todo el mundo, aunque por lo general la influenza aparece en invierno en los hemisferios norte y sur.

El asunto con esta nueva cepa es que, hasta ahora, ha marcado récords de contagios en Europa. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS) informó que en la primera semana de diciembre el número de contagios equivalía a la ocupación total de tres hospitales y se proyecta que para el 14 de diciembre la cifra de hospitalizados podría llegar a estar entre 5.000 y 8.000, niveles que no se habían visto desde 2010.

Y, ¿qué es lo que la hace tan contagiosa?Se debe a que esta gripe es una versión mutada de la influenza A H3N2, la que suele aparecer con menos frecuencia y la cual ha sido llamada “Subclado K”. "Eso significa que la población no tiene un nivel tan alto de inmunidad a ella. También hay evidencia de que son más transmisibles y mutan con mayor facilidad, lo que hace que sea más difícil detectarlos con vacunas", le explicó el doctor Simon Clarke a The Telegraph.

A pesar de que esta mutación no sea tan común, los síntomas de la H3N2 son iguales a los de una gripa habitual: tos, malestar general, fiebre y dolor de cabeza. Las señales de alerta que indican que debe consultar con un profesional son dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida del conocimiento, deshidratación o fiebre persistente.

Los adultos mayores, las mujeres en embarazo, los niños y las personas con enfermedades crónicas hacen parte del grupo más vulnerable ante este virus, por lo que se recomienda seguir medidas de cuidado como el uso de tapabocas, lavado de manos y vacunación.

¿La H3N2 ya está en Colombia?

Hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha reportado que haya identificado el Subclado K en el país. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un comunicado este lunes asegurando que hasta noviembre no había sido detectado este tipo en Sudamérica. Sin embargo, la llegada constante de viajeros al país incrementa las posibilidades de que esta gripe llegue pronto a tierras colombianas.

La recomendación más importante que realizan los profesionales de la salud cuando llega la gripe estacional es la vacunación contra la influenza. No obstante, la manera en cómo esta produce ha recibido críticas ante picos de contagios como el que atraviesan actualmente en Europa.

Cada año, la vacuna contra la influenza cambia su formulación, ya que las redes de vigilancia alrededor del mundo deben recoger muestras de los virus que están circulando para así detectar nuevas cepas y con esto también adelantarse a las que podrían venir. Entre cinco y seis meses toma el proceso de producir las vacunas necesarias para inocular a todo un continente, por lo que cuando los biológicos llegan posiblemente ya están circulando otros virus.

“Así que estamos adivinando con antelación cómo evolucionará el virus, y a veces esas suposiciones son mejores que otras. Esta vez, justo al final de la temporada de gripe del hemisferio sur, el virus adquirió siete mutaciones adicionales [...] La vacuna de este año se adapta bien a algunos tipos de gripe, pero el H3N2 sorprendió a los científicos”, le dijo el virólogo Ed Hutchinson al medio inglés.

Por ejemplo, a Colombia la vacuna contra la influenza llega entre abril y mayo porque el país depende de la fórmula que se realice con los datos recopilados del hemisferio sur. Como explicó el doctor en Epidemiología Julián Fernández-Niño en X, el problema está que el pico de la gripe comienza entre marzo y junio, lo que quiere decir que cuando llega la vacuna ya hay muchos que tuvieron o tienen el virus.

Las sugerencias que da el experto para mejorar esta situación es utilizar el biológico con la cepa del hemisferio norte o negociar entregas más rápidas de la del sur. Todo esto con el argumento de que la vacunación previa al pico ayuda a reducir complicaciones y a salvar vidas.

Pero, ¡ojo! El hecho de que la H3N2 haya sorprendido a los científicos no quiere decir que no sea útil vacunarse. Este jueves, la OMS sacó un comunicado asegurando que la vacuna de este año aún puede ofrecer protección. “Aunque existen algunas diferencias genéticas entre los virus de la gripe en circulación y las cepas incluidas en las vacunas, la vacuna contra la gripe estacional aún puede brindar protección contra virus derivados y otras cepas virales incluidas en la vacuna. Se espera que la vacuna proteja contra la enfermedad grave y sigue siendo una de las medidas de salud pública más eficaces”, afirmó la Organización.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida