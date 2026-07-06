MinDefensa habría pedido renuncia protocolaria de 70 funcionarios, ¿qué hay detrás?

El Ministerio de Defensa habría solicitado la renuncia protocolaria de cerca de 70 funcionarios de libre nombramiento y remoción. Esto, a un mes de que llegue el gobierno de Abelardo de la Espriella. Como su nombre lo dice, dichos cargos son los que la entidad nombra como quiera, sin concursos de méritos. Son los que suelen utilizarse para poner cuotas políticas o para los perfiles cercanos al gobierno de turno. Según informó La FM, el ministro de Defensa actual, Pedro Sánchez, es quien solicitaría la renuncia a cargos que incluyen directores, secretarios, asesores, viceministros, entre otros. EL COLOMBIANO consultó con una fuente del Ministerio acerca de la situación. Hasta ahora, dijo, es el rumor de pasillo que hay en la entidad, pero que no les ha llegado ni circular ni notificación interna. En otras palabras, todavía no es oficial. Otra fuente indicó que, al ser una renuncia protocolaria, es normal con un cambio de gobierno para que el entrante determine su continuidad o cambio. Es decir, dependería del gobierno De la Espriella aceptar o no las renuncias. La secretaria de gabinete del Ministerio, la politóloga Alexandra González, ya publicó su carta de renuncia irrevocable en la mañana de este lunes, ¿vendrán más?

Le puede interesar: Bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades: ¿cómo funcionará? Ahora bien, la justificación de la medida que pediría el Ministerio iría orientada a temas de transparencia institucional, así como a permitir que el nuevo gobierno decida a su criterio sobre los cargos de confianza. Se trata de personal administrativo, no de mandos militares. Sin embargo, estas barridas sí se han presentado en el Ejército. Según informó EL COLOMBIANO este 5 de julio, 326 funcionarios de la institución castrense fueron notificados del retiro de su servicio activo, en los últimos tres meses. Del total de retiros, 153 son oficiales, es decir, de nivel gerencial, con poder de mando y toma de decisiones. Volviendo al Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa Pedro Sánchez sí ha hablado con el general (r) Jorge Mora, jefe del empalme en materia de defensa, para adelantar un proceso “tranquilo y amistoso”. Esto ha sido a diferencia de otros ministerios y del empalme en general, donde se ha dificultado la comunicación entre el gobierno actual y el entrante.

Mora es el nuevo ministro de Defensa

De hecho, Mora fue anunciado como ministro de Defensa en la mañana de este lunes 6 de julio. El presidente electo Abelardo de la Espriella dijo que la cartera de Defensa recae en un hombre que ha entregado su vida al servicio de Colombia con “honor, disciplina y lealtad”. “¡Gloria al soldado!”, escribió De la Espriella al hacer el anuncio, al asegurar que con esta designación “el honor vuelve a ocupar el lugar que merece”. El comunicado de Abelardo de la Espriella describe que por sus venas corre “sangre camuflada”, y resalta que, pese a haber vivido varias temporadas fuera de Colombia, su amor por la patria es “inagotable”. El mayor general retirado suma 36 años al servicio del país, primero como militar y ahora al frente de la cartera de Defensa, y es descrito como experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y diseño y dirección de operaciones en zonas neurálgicas. También se señaló que Mora López es, además, un convencido de que las Fuerzas Militares “no deben mezclarse ni inmiscuirse en política”, sino concentrarse en proteger el territorio para que otros sectores del Estado puedan impulsar los cambios que el país requiere.