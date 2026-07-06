MinDefensa habría pedido renuncia protocolaria de 70 funcionarios, ¿qué hay detrás?

El Ministerio de Defensa habría solicitado la renuncia protocolaria de cerca de 70 funcionarios de libre nombramiento y remoción. Esto, a un mes de que llegue el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Como su nombre lo dice, dichos cargos son los que la entidad nombra como quiera, sin concursos de méritos. Son los que suelen utilizarse para poner cuotas políticas o para los perfiles cercanos al gobierno de turno.
Según informó La FM, el ministro de Defensa actual, Pedro Sánchez, es quien solicitaría la renuncia a cargos que incluyen directores, secretarios, asesores, viceministros, entre otros.
EL COLOMBIANO consultó con una fuente del Ministerio acerca de la situación. Hasta ahora, dijo, es el rumor de pasillo que hay en la entidad, pero que no les ha llegado ni circular ni notificación interna. En otras palabras, todavía no es oficial.
Otra fuente indicó que, al ser una renuncia protocolaria, es normal con un cambio de gobierno para que el entrante determine su continuidad o cambio. Es decir, dependería del gobierno De la Espriella aceptar o no las renuncias.
La secretaria de gabinete del Ministerio, la politóloga Alexandra González, ya publicó su carta de renuncia irrevocable en la mañana de este lunes, ¿vendrán más?