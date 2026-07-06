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Colombia, la única selección que jugará en los tres países anfitriones del Mundial; casi 13.000 kilómetros en el aire

La tricolor comenzó su camino en México, lo continuó en Estados Unidos y este martes enfrentará los octavos de final en Canadá ante Suiza. Es la segunda selección que más ha viajado en esta Copa del Mundo.

  • Colombia es el segundo equipo que más ha viajado en el Mundial 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    Colombia es el segundo equipo que más ha viajado en el Mundial 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En un mundial que tiene tres países como sede, los desplazamientos suelen ser una preocupación para cuerpos técnicos debido a la planificación de entrenamientos y al desgaste de los jugadores, más en el caso de la Selección Colombia, que será la única que ya haya jugado al menos un partido en las tres naciones, siendo este un hito en las historias de la copa del mundo.

Este martes, 7 de julio, los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán a Suiza en Vancouver, Canadá, y buscarán el paso a los cuartos de final e igualar la participación de Brasil 2014, la mejor hasta ahora en la historia del combinado nacional.

Para llegar a esta instancia, Colombia tuvo que superar una fase de grupos que inició en México ante Uzbekistán en el estadio Banorte (antiguo Azteca) y continuó ante República Democrática del Congo en Guadalajara. Las victorias en ambos partidos permitieron que la tricolor clasificara de forma anticipada a los dieciseisavos de final.

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La última fecha del grupo K la disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, donde logró con un empate ante Portugal asegurar el primer lugar de la zona. En los dieciseisavos, el pasado viernes, superó a Ghana en el estadio de Kansas por la mínima diferencia.

Hasta este partido ante los africanos, el desplazamiento entre México y Estados Unidos acumulaba en la Selección Colombia alrededor de 4.960 millas, unos 7.980 kilómetros. Con su llegada a Canadá, país donde jugará ante Suiza, ya el plantel cafetero completará un total de 12.860 kilómetros de recorrido en el aire.

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¿Cuáles son las selecciones con mayor recorrido en el Mundial 2026?

Pese a que Colombia tendrá la marca de ser el único equipo que recorre tres países en un mundial, no es la selección que más ha acumulado distancia de vuelo, pues es superada por Inglaterra, quien recién eliminó a uno de los anfitriones.

Los ingleses, que han jugado en Estados Unidos y en octavos enfrentaron a los mexicanos en Ciudad de México, han acumulado 16.920 kilómetros entre fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

Detrás de Inglaterra y Colombia están España, con 10.593 kilómetros recorridos, y Canadá, quien al ser segunda en su grupo, perdió los privilegios de ser anfitrión y ha viajado 7.314 kilómetros. Portugal, segundo en el grupo de Colombia, se ha trasladado 6.043 kilómetros.

Ahora los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a una Suiza que luego de ganarle el grupo a uno de los anfitriones, Canadá, permanece en este país desde la tercera fecha. En caso de ganarle a los europeos, Colombia volverá a Kansas a buscar el paso a semifinales.

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Alertas en la Selección Colombia: un virus gripal enciende las alarmas en Vancouver

Los dirigidos por Néstor Lorenzo no solo deberán enfrentar a rivales de un nivel más alto a medida que avancen en la competencia, sino que deberán vencer el desgaste de los traslados y los problemas que con estos lleguen al grupo, como la reciente confirmación de un virus gripal dentro del plantel, algo que fue reconocido por el capitán, James Rodríguez.

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Preguntas y respuestas

¿Dónde se juega el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026?
El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Vancouver, Canadá. Es el primer partido que la Selección Colombia disputa en territorio canadiense durante este certamen, completando su paso por los tres países organizadores.
¿Cuántos kilómetros ha viajado la Selección Colombia en el Mundial?
Al llegar a Canadá para los octavos de final, la delegación colombiana acumula un total de 12.860 kilómetros recorridos en avión desde su debut en Ciudad de México
¿Qué problema de salud afecta a los jugadores de la Selección Colombia?
El capitán James Rodríguez confirmó la presencia de un virus gripal dentro de la concentración del equipo. El cuerpo técnico y médico trabaja para mitigar los síntomas previo al partido decisivo ante Suiza.
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