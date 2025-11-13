Tras llamar “loca”, “demente” y “delincuente” a la magistrada Lombana, Benedetti pidió disculpas: “Me dejé llevar por la ira”

El miércoles 12 de noviembre en la noche, el ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió disculpas públicas a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por los insultos y acusaciones que lanzó tras el allanamiento a su residencia en Puerto Colombia (Atlántico). El procedimiento, ejecutado el martes por orden del alto tribunal, desató una serie de declaraciones en redes sociales y entrevistas que elevaron la tensión entre el Gobierno y la justicia.
A través de una publicación en su cuenta de X, Benedetti reconoció que sus expresiones fueron inapropiadas y ofreció una disculpa directa a la magistrada Lombana.