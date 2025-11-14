MinDefensa sobre bombardeos en Arauca y Guaviare: “Lo que mata no es la edad, es el arma”

El Gobierno enfrenta cuestionamientos por la posible presencia de menores de edad en los recientes bombardeos contra grupos armados ilegales en Arauca y Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó en entrevista con la emisora Blu Radio, que todas las operaciones se realizan bajo criterios del Derecho Internacional Humanitario y que la edad y sexo de las víctimas serán verificadas por Medicina Legal.

El bombardeo más reciente se dirigió contra alias Antonio Medina, disidente de las Farc y líder del cartel de Mordisco en Arauca, señalado por generar enfrentamientos, desplazamientos forzados, extorsión y asesinatos. Según el ministro Sánchez, “el ataque fue de alta precisión e impactó donde debía impactar, en el sitio geográfico”.

Sobre los resultados del operativo, el ministro indicó: “La primera es que el balance hasta el momento son 26 neutralizados y son ya 20 los que murieron en desarrollo de la operación militar. Uno de los capturados había herido a nuestros soldados y fue atendido conforme a los protocolos. Además, logramos rescatar a tres menores de edad”.

Sánchez defendió que los ataques cumplen con métodos y medios contemplados por el Derecho Internacional Humanitario: “En ninguno de estos ataques se afectaron personas o bienes protegidos por el DIH”. Sobre la inteligencia utilizada, aseguró que las operaciones contaron con apoyo de Estados Unidos, pero que los detalles forman parte de reservas de seguridad.

El ministro explicó también la postura del Gobierno frente a menores en zonas de conflicto: “Quien se involucra en hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”. Añadió que se han rescatado o desvinculado 1.039 menores de grupos criminales este año.

Petro, por su parte, ha enfatizado que estas acciones buscan desarticular “ejércitos privados del narcotráfico”, protegiendo la vida de las tropas y priorizando los derechos humanos.