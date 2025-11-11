Operativo militar contra ‘Iván Mordisco’ en Guaviare deja 19 muertos tras orden de Petro

Al menos 19 integrantes de las disidencias de las Farc murieron durante una ofensiva militar en zona rural de Calamar, Guaviare, ordenada por el presidente Gustavo Petro y ejecutada por las Fuerzas Militares. La operación militar fue ejecutada en las últimas horas de este martes por tropas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en la vereda Itilla, donde se escondía parte del Bloque Martín Villa y la Subestructura Primera Armando Ríos, facciones bajo el mando directo de Mordisco. De acuerdo con los reportes oficiales, 19 integrantes murieron en desarrollo de operaciones militares, tres menores de edad fueron recuperados, dos se sometieron a la justicia y uno más fue capturado, siendo en total 25 personas neutralizadas. El presidente Petro reaccionó al balance: “Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”, escribió en X. La Fuerza Pública informó que, tras varios días de seguimiento de inteligencia terrestre y aérea, se logró ubicar el campamento donde los disidentes resguardaban material de guerra. Al llegar, las tropas contaron con apoyo aéreo cercano y maniobras especiales que permitieron consolidar el control total del área.

En contexto: Petro ordena bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare, mientras la paz total va a la deriva Durante el operativo fueron incautados 11 fusiles, cinco ametralladoras, seis armas cortas, 60 granadas de mortero calibre 60 mm, más de 50 minas antipersonal, artefactos explosivos, equipos de comunicaciones, material de intendencia y más de 30.000 unidades de munición de diferentes calibres. La estructura desmantelada haría parte del anillo de seguridad más cercano a alias Mordisco, quien es actualmente uno de los jefes disidentes más buscados del país. Este grupo sería responsable de delitos como homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, narcotráfico, minería ilegal y desplazamiento forzado, además de controlar rutas del narcotráfico con salida hacia Venezuela y Brasil. El Ministerio de Defensa destacó que este resultado representa la quinta afectación directa al componente de mando de Mordisco en los últimos ocho meses. Entre los golpes más recientes se cuentan la muerte de alias Paisa o Duver (abril), la captura de alias Robledo (abril), la muerte de alias Dumar o Chito (agosto) y la neutralización de alias Yeni (octubre). La operación se desarrolló en medio del deterioro de la llamada “paz total”, luego de varios rompimientos del cese al fuego con este grupo y recientes ataques contra la población civil en el suroriente colombiano. Mientras tanto, el Ejército mantiene presencia en la zona para evitar la huida de otros subversivos y consolidar el control territorial tras la ofensiva.

¿Qué está pasando en Guaviare?

Guaviare se ha convertido en uno de los principales focos de presencia de las disidencias de las Farc. En los últimos meses, la región ha sido escenario de enfrentamientos entre estructuras bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y facciones rivales, lo que ha intensificado la violencia y el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas. Conozca: “No estamos perdiendo la guerra”: ministro Sánchez La Defensoría del Pueblo ha advertido que más de 10.000 personas han permanecido confinadas por los combates y ha pedido reforzar la presencia institucional en la zona. Pese a los operativos militares, el control de los grupos armados sobre el territorio sigue siendo significativo.

Bloque de preguntas y respuestas