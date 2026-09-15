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“Las personas que se sometan no van a tener voz”: MinJusticia Cancino dio detalles de la política de sometimiento del gobierno

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó en el Congreso algunos de los primeros detalles de la política de sometimiento. Dijo que quienes se acojan podrán recibir un “trato diferenciado”, pero no tendrán espacio para negociar.

  • El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló de la política de sometimiento del Gobierno. Dijo que sería “sin impunidad”. FOTOS: Colprensa MinJusticia
    El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló de la política de sometimiento del Gobierno. Dijo que sería “sin impunidad”. FOTOS: Colprensa MinJusticia
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde que quedó electo como presidente, Abelardo de la Espriella ha repetido una y otra vez que durante su gobierno no habrá diálogos de paz con las estructuras armadas y criminales y que, en cambio, quienes quieran dejar las armas y las actividades ilegales tendrán la posibilidad de someterse a la justicia.

Este martes, durante una intervención en el Congreso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dio algunas pistas sobre la política que prepara el Ejecutivo y dejó claro que el sometimiento tendrá una diferencia fundamental frente a un proceso de negociación.

“Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar”, afirmó Cancino. Según explicó, quienes entren al mecanismo no podrán sentarse con el Gobierno a negociar las condiciones de su sometimiento.

“Lo único que van a poder decir es ‘me someto’ (...) Por supuesto que entendemos que tiene que haber un trato diferenciado, pero ese jamás podrá ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada”, señaló el ministro.

En contexto: Fin de la “paz total”: presidente De la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo

Cancino también explicó que el Gobierno contempla medidas para quienes, una vez sometidos, quieran incorporarse nuevamente a la legalidad. En ese sentido, anunció que se preparan proyectos sociales dirigidos a estas personas, los cuales, según dijo, serán socializados “en los próximos días”.

El ministro no detalló todavía cuáles serán esos programas ni bajo qué condiciones podrán acceder a ellos quienes se sometan. Sin embargo, insistió en la “mano dura” que recibirán por parte del Estado si escogen otro camino.

A poco más de un mes del comienzo de su gobierno, se conoció la intención de Los Pepes, estructura con operaciones principalmente en Barranquilla y sus alrededores, de acogerse al sometimiento a la justicia. Aunque hasta ahora siguen siendo pocos los detalles conocidos sobre cómo funcionaría ese mecanismo.

Entérese: “Bien motiladitos, uniforme naranja y amarraditos”: Abelardo ordena traslado de 120 presos de Buenaventura a otras cárceles

Un mecanismo también para grupos de la Paz Total

La política que prepara el Gobierno, de hecho, contemplaría a grupos armados que participaron en la llamada Paz Total.

Cancino aseguró que ya se trabaja en un mecanismo de sometimiento diferencial para integrantes de grupos armados que venían participando en esos procesos y que ahora quieran continuar por esta vía.

“Entramos en conversaciones con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía, con las diferentes entidades del Estado”, explicó el ministro, sin identificar específicamente a qué grupos se refería.

Hasta ahora, hay dos casos concretos de estructuras que habían avanzado en procesos de desarme. Por un lado, está el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, que en abril de 2025 entregó cerca de una tonelada de armamento y 585 artefactos explosivos para su destrucción.

El otro caso corresponde a los 99 hombres y mujeres que entregaron sus armas el pasado 18 de junio como parte del proceso que existía con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Estas personas fueron trasladadas a una Zona de Ubicación Temporal ubicada en el Valle del Guamuez, Putumayo, mientras avanzaban en su tránsito hacia la vida civil.

Ante el cierre de este espacio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) aclaró que la medida no implica suspender la atención a estas personas. Según la entidad, los excombatientes están inscritos en el programa de reincorporación y podrán continuar recibiendo atención en esa materia.

La idea, según Cancino, es establecer un mecanismo que permita diferenciar las condiciones de quienes decidan acogerse a la justicia, pero sin convertir ese proceso en una nueva mesa de negociación.

Por ahora, el Gobierno sigue trabajando en los detalles de la política. El ministro de Justicia aseguró que espera que en las próximas dos semanas pueda presentarse una primera muestra de cómo funcionará el modelo de sometimiento o acogimiento que impulsa la administración de Abelardo de la Espriella.

Siga leyendo: Presidente electo dio un mes para que grupos armados se sometan: “No habrá ofertas generosas”

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Bloque de preguntas y respuestas sobre la ley de sometimiento

¿Qué dijo el ministro de Justicia sobre la ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella?
Iván Cancino dijo que las personas que se sometan a la justicia no tendrán voz para negociar con el Gobierno. Su participación estará limitada a manifestar su voluntad de someterse.
¿La política de sometimiento también cobijará a grupos de la Paz Total?
Cancino aseguró que el Gobierno trabaja en un sometimiento diferencial para integrantes de grupos armados que venían participando en los procesos de la Paz Total y que quieran continuar por esta vía.
¿Qué grupos habían avanzado en procesos de desarme antes de la llegada de Abelardo de la Espriella?
El Frente Comuneros del Sur, que entregó cerca de una tonelada de armamento y 585 artefactos explosivos en abril de 2025, y los 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que entregaron sus armas en junio de 2026 y avanzaban hacia la vida civil en Putumayo.
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