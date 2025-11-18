x

Un muerto, tres desaparecidos y 60 damnificados dejaron las fuertes lluvias en Silvania, Cundinamarca

Luego de que un vehículo con 5 personas fuera arrastrado por la corriente, un adulto mayor falleció, otra persona sobrevivió, y 3 están desaparecidas.

    La creciente súbita de la quebrada Yayata, en el municipio de Silvania, Cundinamarca, provocó daños en varias viviendas. FOTO: GESTIÓN DEL RIESGO CUNDINAMARCA
Colprensa
hace 10 horas
Al menos una persona fallecida, tres desaparecidas, dos heridas y 60 damnificados provocaron las fuertes lluvias en el municipio de Silvania, en el departamento de Cundinamarca.

“La creciente súbita de la quebrada Yayata, en el barrio La Esperanza, provocó daños en varias viviendas y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato, donde un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente. Una persona logró ponerse a salvo y ya fue recuperado el cuerpo de un adulto mayor. Continúa la búsqueda de las otras tres personas”.

Así lo informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, desde sus redes sociales, al señalar que ya está en operación un Puesto de Mando Unificado para “coordinar las acciones y evaluar la situación junto a los organismos de socorro”.

Puede leer: Al menos diez municipios de Antioquia están acorralados por las lluvias

Añadió que el primer balance de los daños causados por el temporal de lluvias ha dejado 16 viviendas con pérdida total y 60 damnificados.

“Una familia fue trasladada a un albergue temporal mientras avanza la verificación en el territorio. Cundinamarca acompaña a Silvania en este momento difícil y concentra todos los esfuerzos para atender la emergencia”, agregó Rey.

De acuerdo con la Gestión del Riesgo de Cundinamarca, “el PMU sigue activo en Silvania, coordinando esfuerzos interinstitucionales para apoyar a las familias damnificadas y localizar a las personas desaparecidas. La emergencia permanece bajo seguimiento con despliegue de equipos humanos y técnicos para mitigar impactos”.

