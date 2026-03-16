Alerta por supuesta campaña para manipular apuestas electorales en favor de Cepeda en Polymarket

Justo cuando restan poco más de dos meses para la primera vuelta presidencial, este lunes se denunció una supuesta campaña de manipulación a favor del hoy senador Iván Cepeda, el ungido del Pacto Histórico, en el mercado de apuestas Polymarket.
Se trata de una plataforma virtual de mercados en el que, sin una metodología estadística clara, las personas realizan apuestas y predicciones sobre diferentes eventos, desde competiciones deportivas hasta certámenes políticos. Las elecciones presidenciales de Colombia no están al margen de ese mercado y allí hay quienes desde hace meses lanzan sus predicciones.
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Los pronósticos se dispararon además tras las elecciones del pasado 8 de marzo en Polymarket, una plataforma que también se ha convertido en una fuente de consulta y estimación obligada para algunos analistas políticos y público en general que busca medirle la temperatura a la carrera electoral.
En este contexto, se conoció una denuncia sobre una supuesta manipulación a favor de Iván Cepeda mediante una billetera que, al parecer, se gestó con el único propósito de promover transacciones en favor del congresista, uno de los punteros de los sondeos.