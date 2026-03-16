“No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”: indígena que llegó a La Alpujarra desde Tierralta, Córdoba

Más de 500 indígenas se ubicaron desde las 4:30 de la mañana en las afueras del centro administrativo La Alpujarra y luego de bloquear la movilidad en este sector de la ciudad, finalmente se ubicaron en la entrada de las sedes de la Alcaldía y la Gobernación. Sin embargo, al preguntarles el motivo de su manifestación, solo afirmaron que no sabían por qué habían llegado.

Cuando le preguntaron a uno de ellos por qué habían llegado a Medellín y el motivo de la protesta, este solo acató a decir: “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”. Este hombre estaba acompañado de una mujer, con la que habría llegado desde Tierralta, Córdoba, en 12 buses.

Estos indígenas se encuentran en los alrededores de la sede administrativa y se instalaron con carpas y hamacas. Lo único que dicen es que esperan conversar con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Desde la Organización Indígena de Antioquia (OIA) argumentaron que la presencia de esta población estaría relacionada con que llevarían más de dos años sin diálogo alguno con la administración departamental, aunque no explican por qué hay personas del municipio cordobés, si bien este es cercano tanto al Urabá como al Bajo Cauca antioqueño.