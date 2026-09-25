Mujer estuvo nueve días secuestrada por su pareja en Bogotá: habría sufrido tortura y abusos

Nueve días permaneció secuestrada una mujer en un apartamento en el sur de Bogotá, donde, según su denuncia, fue sometida a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica por parte del hombre con quien mantenía una relación desde hacía un año. Lea también: ¿Qué es la violencia vicaria? Uno de los elementos clave detrás del feminicidio de Ana Lucía González en Bogotá Según su relato, el hombre le suministraba gotas para dormirla y hasta habría llegado a utilizar gas pimienta para impedir que escapara. La víctima también aseguró que fue golpeada y lesionada con un cuchillo en sus manos, además de sufrir quemaduras. Según su testimonio, el hombre seguía torturándola luego de que ya tenía heridas abiertas. Además, no recibía alimentación adecuada. Y a eso se sumó la violencia sexual.

El caso se conoció después de que la víctima logró salir de la situación y acudió a un hospital, donde relató lo ocurrido. A partir de su testimonio, la Fiscalía y la Policía iniciaron las labores para ubicar al señalado agresor y recopilar elementos que permitieran esclarecer los hechos. La Fiscalía imputó al hombre el delito de acceso carnal violento, además de secuestro, lesiones personales y tortura, por los hechos denunciados por la mujer.

El control hacia ella era absoluto. Según la investigación, mientras permanecía retenida, el hombre habría utilizado su celular para comunicarse con otras personas haciéndose pasar por ella. Hasta llegó a pedir plata prestada a nombre de la víctima. Con la información entregada, investigadores de la Sijín, en coordinación con la Fiscalía, avanzaron en la ubicación del apartamento donde la víctima señaló que ocurrieron los hechos. La semana pasada, un juez autorizó una orden de registro y allanamiento para ingresar a la casa del hombre y capturar al señalado responsable, quien sería un militar en retiro. En la misma diligencia habrían recolectado pruebas. Investigadores de la Policía, acompañados por un grupo de operaciones especiales, realizaron el procedimiento y detuvieron al hombre. La imputación, sin embargo, no significa que haya sido declarado responsable. Será dentro del proceso judicial donde eso se determine.

Preocupa la violencia contra las mujeres en Colombia

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo registró al menos 295 noticias criminales relacionadas con violencia letal contra mujeres en el país. De acuerdo con el reporte, en ese periodo se contabilizaron 96 feminicidios consumados, 74 tentativas de feminicidio y 23 transfeminicidios. Además, se registraron más de 17.600 delitos sexuales. Las cifras muestran que, además de las agresiones que pueden terminar en la muerte de las víctimas, persisten otras formas de violencia física, sexual y psicológica. Siga leyendo: Un nuevo “caso Pelicot” sacude a Reino Unido: hombre de 60 años admitió haber drogado y abusado de su esposa durante más de 20 años En Medellín las mujeres no están solas, cuentan con mecanismos de atención. Para comunicarse, debe marcar al 123 y solicitar a la persona que recibe su llamada que le direccione a la Agencia Mujer. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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