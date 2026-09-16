Un nuevo “caso Pelicot” sacude a Reino Unido: hombre de 60 años admitió haber drogado y abusado de su esposa durante más de 20 años

Un nuevo caso similar al de Gisèle Pelicot ha causado revuelo en el Reino Unido, luego de que un hombre de 60 años admitiera haber cometido decenas de delitos sexuales contra su esposa durante más de 20 años. El caso se presentó en la localidad de Stockport, cerca de Manchester, donde el sospechoso se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Manchester Minshull Street de 60 delitos sexuales, entre ellos 21 violaciones, agresiones con penetración e intentos de violación. Lea también: Como el caso Pelicot: condenaron a hombre que prostituyó a su esposa en Suecia La víctima estuvo presente en la audiencia de este 14 de septiembre y se sentó en la primera fila de la galería pública. Durante la audiencia, estuvo visiblemente afectada y en algunos momentos lloró, según informó The Guardian.

Más de 20 años de presuntos abusos

Según la investigación, los hechos se remontan a 2004 y se extendieron hasta 2025, periodo durante el cual la mujer habría sido drogada para dejarla inconsciente y luego abusar sexualmente de ella en su casa. El esposo sería uno de los acusados en este caso, ya que al parecer, compartía imágenes íntimas de ella sin su consentimiento. Otros 12 hombres, de entre 28 y 74 años, son señalados de haber participado en los delitos sexuales contra la mujer entre 2018 y 2025, pero han negado dichas acusaciones. El decimotercero sí reconoció su participación.

Rick Jackson, subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, dijo que la prioridad en estos momentos es proteger a la víctima y brindarle ayuda profesional inmediata. “Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja”, expresó. Este caso ha generado gran conmoción y pone en contexto el de Gisèle Pelicot, de 73 años, una mujer en Francia que también fue víctima de delitos sexuales por parte de su esposo. Su caso, que tuvo gran repercusión internacional, puso sobre la mesa los riesgos de violencia sexual que pueden existir incluso en entornos donde las mujeres deberían sentirse seguras. Dominique Pelicot reconoció su culpabilidad por los delitos cometidos entre 2011 y 2020, cuando vivía con Gisèle en Mazan, en el sur de Francia. Durante ese periodo, le administraba ansiolíticos y otras sustancias para dejarla inconsciente y luego abusaba sexualmente de ella. Fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima contemplada por la legislación francesa para estos delitos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas