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Así quedó la tabla de la Liga Betplay a falta de los partidos aplazados por el temblor

La cuarta fecha del fútbol colombiano tiene 3 partidos aún por jugarse.

  • Yeison Guzmán anotándole a Franco Armani en el Américs vs. Nacional. FOTO: X AmericadeCali
    Yeison Guzmán anotándole a Franco Armani en el Américs vs. Nacional. FOTO: X AmericadeCali
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 8 horas
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Con solo dos equipos colombianos (Santa Fe y Tolima) en competiciones internacionales, el resto de escuadras de la Liga Betplay se concentra al 100% en el campeonato local. La cuarta fecha del FPC se jugó entre el sábado 8 y el domingo 9 de agosto. Se anotaron 17 goles en los siete partidos jugados hasta el momento en la cuarta salida del torneo local.

La fecha inició el sábado con el Santa Fe vs. Boyacá Chicó, que ganó el conjunto cardenal con goles de Hugo Rodallega y autogol de Sebastián Palma para conseguir su primer triunfo en la liga. Con una actuación estelar de Richardson Rivas, quien marcó doblete, Fortaleza le ganó 2-0 a Cúcuta en el Metropolitano de Techo en Bogotá. Richard Páez, DT de Cúcuta, fue destituido al día siguiente de la derrota en la capital de la República.

El mismo sábado, en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, Tolima venció con goles de Ener Valencia y Adrián Parra a Internacional de Bogotá 2-1, que descontó con un tanto del argentino Fabricio Sanguinetti, y en la noche sabatina, el Deportivo Cali se llevó el triunfo en condición de visitante ante el Pasto. Anotaron Steven “Tití” Rodríguez y el recién llegado Eduard Bello. Los de Dudamel ganaron 2-0.

La jornada dominical designó a primera hora la visita del Bucaramanga a Valledupar para enfrentar a Alianza. Los de Peirano se impusieron por 3-2, goles de Félix Charrupí, Luciano Pons y Emerson Batalla para los leopardos, mientras que en los vallenatos anotaron Cristian Vergara y Misael Martínez. En segundo turno, Jaguares y Once Caldas empataron 1-1, goles de Darwín López y Andrés Roa, respectivamente.

Por último, el domingo cerró con el clásico del fútbol colombiano entre América de Cali y Atlético Nacional en el Pascual Guerrero de Cali. Los americanos recibieron al bicampeón de Libertadores en su estadio, siendo invictos y líderes del torneo. Los de David González se quedaron con el triunfo por 1-0 gracias al gol de Yeison Guzmán.

Así quedó la tabla

Tras los siete partidos disputados de la fecha número 4, América de Cali es el líder indiscutido del campeonato con puntaje perfecto. El cuadro escarlata ganó los cuatro partidos que disputó, haciendo así 12 puntos de 12 posibles. Además, su diferencia de gol (+11) es notable, ya que marcó once veces y no recibió un solo gol.

Los otros integrantes de los primeros ocho clasificados son: Deportivo Independiente Medellín (segundo, 9 puntos), Deportes Tolima (tercero, 9 puntos), Atlético Bucaramanga (cuarto, 8 puntos), Llaneros (quinto, 7 puntos), Deportivo Cali (sexto, 6 puntos), Águilas Doradas (séptimo, 6 puntos) y Millonarios cierra en octavo lugar con 6 puntos.

Del noveno al vigésimo lugar están ubicados en el siguiente orden: Once Caldas, Fortaleza, Santa Fe, Atlético Nacional, Internacional de Bogotá, Deportivo Pereira, Alianza Valledupar, Cúcuta, Jaguares, Junior, Pasto y Boyacá Chicó.

Lea también: DIM se solidarizó con los afectados por el sismo y confirmó aplazamiento ante Millonarios

¿Quién es el líder de la Liga BetPlay después de la cuarta fecha?
América de Cali es el líder de la Liga BetPlay después de cuatro fechas, con 12 puntos de 12 posibles. Además, tiene una diferencia de gol de +11, con 11 goles marcados y ninguno recibido.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay después de la fecha 4?
Los ocho primeros lugares quedaron así: América de Cali, con 12 puntos; Independiente Medellín y Deportes Tolima, con 9; Atlético Bucaramanga, con 8; Llaneros, con 7; Deportivo Cali y Águilas Doradas, con 6; y Millonarios, también con 6 puntos.
¿Cuántos goles se marcaron en la cuarta fecha de la Liga BetPlay?
Se marcaron 17 goles en los siete partidos de la cuarta fecha disputados hasta el momento, según la información de la noticia.
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