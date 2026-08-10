Video | Así fue el pánico en el aeropuerto de Pereira tras el terremoto de 7.4 en Colombia

Bajo una mesa de la terminal aérea, resguardándose de la sacudida y con la cámara apuntando hacia su rostro, el creador de contenido José Gallego (@soy_gallego) captó los segundos de pánico desatados en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.
El registro audiovisual publicado en la mañana de este lunes 10 de agosto capturó en tiempo real la fuerza y el pánico generado por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia en diferentes zonas del país, especialmente en su epicentro, Chocó, y otros lugares como Manizales, Cali, Armenia y Pereira.
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