Terremoto: guarde estos números de emergencia para pedir ayuda y reportar daños en Antioquia y Colombia

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto ocurrió a las 7:34 a. m., con una profundidad aproximada de 103 kilómetros y epicentro en José del Palmar, Chocó, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento puso en alerta a varias regiones, por lo que, ante personas heridas, incendios, daños en viviendas o estructuras en riesgo, estas son las líneas habilitadas para solicitar atención. En las primeras horas después del movimiento, la prioridad de las autoridades es identificar afectaciones y atender posibles emergencias. Por eso, si una vivienda presenta grietas importantes, hay personas atrapadas o lesionadas, o existe riesgo de colapso, se debe reportar de inmediato. Entérese: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

Líneas nacionales para atender emergencias

En cualquier lugar del país se pueden utilizar estas líneas: • 123: línea única de emergencias. • 111: atención de desastres. • 119: Bomberos. • 125: ambulancias y urgencias médicas. • 132: Cruz Roja Colombiana. • 144: Defensa Civil Colombiana. • 126: Policía de Carreteras. Estas líneas reciben reportes relacionados con personas lesionadas, daños estructurales, incendios, rescates y otras situaciones derivadas del sismo. Lea más: ¿Buscar refugio o salir corriendo durante un sismo? Esto recomiendan los expertos

Líneas de emergencia en Medellín y el Valle de Aburrá

Además del 123, algunos municipios del Área Metropolitana tienen canales locales para reportar afectaciones: • Medellín: 123 • Bello: Fijo: (604) 444 01 19 Móvil: 301 742 10 18 Amplíe la noticia: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

• Girardota Fijo: (604) 444 72 81, opción 1 WhatsApp/móvil: 321 758 52 42 • Barbosa Fijo: (604) 574 44 81 Móvil: 317 429 44 07 • Copacabana Fijo: (604) 401 51 10 • Itagüí Fijo: (604) 372 65 60 La Alcaldía de Itagüí también habilitó un formulario en línea para reportar daños estructurales y otras afectaciones ocasionadas por el terremoto. Los habitantes pueden registrar ahí la situación para que las autoridades reciban el reporte y realicen el seguimiento correspondiente. Formulario de la Alcaldía de Itagüí Entérese: Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos

• Envigado Fijo: (604) 276 66 66 • La Estrella Fijo: (604) 444 67 73, opción 1 Móvil: 301 125 16 16 • Sabaneta Fijo: (604) 288 53 51 Móvil: 313 735 21 25 • Caldas Fijo: (604) 303 66 81 WhatsApp/ Móvil: 300 419 56 70 Para saber más: Cómo funciona la alerta de temblores de Google y así puede activarla en dispositivos Apple

Chocó, Valle y Eje Cafetero: números para reportar emergencias

En Quibdó, una de las zonas más afectadas por el fuerte sismo, las autoridades habilitaron líneas de atención para recibir reportes y coordinar la respuesta ante emergencias, rescates y atención médica: • Defensa Civil: 144, o 310 330 5140 y 311 356 2952 • Cruz Roja Chocó: 321 897 90 67 • Bomberos: 313 753 08 68 • Gestión del riesgo / Codechocó: 310 849 1166

En Cali • 117: Emcali. • 164: atención de fugas de gas. En Armenia • 316 233 2682: Bomberos de Armenia, línea disponible para llamadas y mensajes por WhatsApp. En Manizales Además de las líneas nacionales, Bomberos dispone de estos teléfonos fijos para casos de congestión en el 119: • Fundadores: 606 863 2708, 606 863 2759, 606 863 2761 y 606 863 2762. • Palogrande: 606 896 2754 y 606 896 9881. • Maltería: 606 896 1497 y 606 896 2150.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica a través de una red de 339 estaciones distribuidas en el territorio nacional. La información de esta entidad permite conocer la magnitud, profundidad, ubicación del epicentro y evolución de la actividad sísmica. Ante la posibilidad de réplicas, las autoridades recomiendan utilizar las líneas de emergencia solo cuando exista una situación que requiera atención, para evitar la congestión de los canales y facilitar que las llamadas de personas en peligro sean atendidas con rapidez. Siga leyendo: EN VIVO | Balance del sismo en Antioquia y Medellín: autoridades alistan apoyo a otros departamentos

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