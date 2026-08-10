Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Terremoto: guarde estos números de emergencia para pedir ayuda y reportar daños en Antioquia y Colombia

Tras el terremoto, las autoridades piden a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier persona herida, atrapada o en situación de riesgo, así como solicitar la verificación de posibles daños o afectaciones en viviendas y otras estructuras. Estas son las líneas:

  • Terremoto: líneas para reportar daños y pedir ayuda de emergencia en Antioquia y el país. Foto: cortesía
    Terremoto: líneas para reportar daños y pedir ayuda de emergencia en Antioquia y el país. Foto: cortesía
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 8 horas
bookmark

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto ocurrió a las 7:34 a. m., con una profundidad aproximada de 103 kilómetros y epicentro en José del Palmar, Chocó, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento puso en alerta a varias regiones, por lo que, ante personas heridas, incendios, daños en viviendas o estructuras en riesgo, estas son las líneas habilitadas para solicitar atención.

En las primeras horas después del movimiento, la prioridad de las autoridades es identificar afectaciones y atender posibles emergencias. Por eso, si una vivienda presenta grietas importantes, hay personas atrapadas o lesionadas, o existe riesgo de colapso, se debe reportar de inmediato.

Entérese: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

Líneas nacionales para atender emergencias

En cualquier lugar del país se pueden utilizar estas líneas:

• 123: línea única de emergencias.

• 111: atención de desastres.

• 119: Bomberos.

• 125: ambulancias y urgencias médicas.

• 132: Cruz Roja Colombiana.

• 144: Defensa Civil Colombiana.

• 126: Policía de Carreteras.

Estas líneas reciben reportes relacionados con personas lesionadas, daños estructurales, incendios, rescates y otras situaciones derivadas del sismo.

Lea más: ¿Buscar refugio o salir corriendo durante un sismo? Esto recomiendan los expertos

Líneas de emergencia en Medellín y el Valle de Aburrá

Además del 123, algunos municipios del Área Metropolitana tienen canales locales para reportar afectaciones:

• Medellín: 123

• Bello:

Fijo: (604) 444 01 19

Móvil: 301 742 10 18

Amplíe la noticia: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

• Girardota

Fijo: (604) 444 72 81, opción 1

WhatsApp/móvil: 321 758 52 42

• Barbosa

Fijo: (604) 574 44 81

Móvil: 317 429 44 07

• Copacabana

Fijo: (604) 401 51 10

• Itagüí

Fijo: (604) 372 65 60

La Alcaldía de Itagüí también habilitó un formulario en línea para reportar daños estructurales y otras afectaciones ocasionadas por el terremoto. Los habitantes pueden registrar ahí la situación para que las autoridades reciban el reporte y realicen el seguimiento correspondiente. Formulario de la Alcaldía de Itagüí

Entérese: Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos

Envigado

Fijo: (604) 276 66 66

La Estrella

Fijo: (604) 444 67 73, opción 1

Móvil: 301 125 16 16

Sabaneta

Fijo: (604) 288 53 51

Móvil: 313 735 21 25

Caldas

Fijo: (604) 303 66 81 WhatsApp/

Móvil: 300 419 56 70

Para saber más: Cómo funciona la alerta de temblores de Google y así puede activarla en dispositivos Apple

Chocó, Valle y Eje Cafetero: números para reportar emergencias

En Quibdó, una de las zonas más afectadas por el fuerte sismo, las autoridades habilitaron líneas de atención para recibir reportes y coordinar la respuesta ante emergencias, rescates y atención médica:

Defensa Civil: 144, o 310 330 5140 y 311 356 2952

Cruz Roja Chocó: 321 897 90 67

Bomberos: 313 753 08 68

Gestión del riesgo / Codechocó: 310 849 1166

En Cali

117: Emcali.

164: atención de fugas de gas.

En Armenia

316 233 2682: Bomberos de Armenia, línea disponible para llamadas y mensajes por WhatsApp.

En Manizales

Además de las líneas nacionales, Bomberos dispone de estos teléfonos fijos para casos de congestión en el 119:

Fundadores: 606 863 2708, 606 863 2759, 606 863 2761 y 606 863 2762.

Palogrande: 606 896 2754 y 606 896 9881.

Maltería: 606 896 1497 y 606 896 2150.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica a través de una red de 339 estaciones distribuidas en el territorio nacional. La información de esta entidad permite conocer la magnitud, profundidad, ubicación del epicentro y evolución de la actividad sísmica.

Ante la posibilidad de réplicas, las autoridades recomiendan utilizar las líneas de emergencia solo cuando exista una situación que requiera atención, para evitar la congestión de los canales y facilitar que las llamadas de personas en peligro sean atendidas con rapidez.

Siga leyendo: EN VIVO | Balance del sismo en Antioquia y Medellín: autoridades alistan apoyo a otros departamentos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son los números nacionales para reportar emergencias tras el sismo en Colombia?
La línea única nacional de emergencias es el 123, complementada por el 119 de Bomberos, el 111 para atención de desastres, el 132 de la Cruz Roja y el 144 de la Defensa Civil, operativas en todo el territorio nacional.
¿Cómo reportar daños estructurales o pedir ayuda en Medellín y el Valle de Aburrá?
Además del 123 metropolitano, cada alcaldía municipal cuenta con líneas fijas y móviles de gestión del riesgo, como los canales específicos habilitados en Itagüí, Bello, Envigado y Sabaneta para la inspección técnica de viviendas afectadas.
¿Qué números están disponibles para atención de emergencias en Chocó y Cali tras el temblor?
En Quibdó se dispusieron líneas directas de la Defensa Civil, Bomberos y Codechocó, mientras que en Cali operan de forma prioritaria el 117 de Emcali y el 164 para la atención especializada de fugas de gas.
¿Por qué se pide usar las líneas de emergencia solo en casos estrictamente necesarios?
Las autoridades recomiendan reservar las llamadas de auxilio exclusivamente para situaciones de peligro real o rescate, con el fin de evitar la saturación de los canales de socorro y garantizar una respuesta rápida a las personas afectadas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos