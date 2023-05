Extorsiones, el mal enquistado a lo largo y ancho de la frontera con Venezuela

No hay negocio ni emprendimiento en Arauca ni en toda la extensa frontera colombo-venezolana que no tenga en su caja o en cuadernos contables un vikingo, que no es más que un recibo con el que las disidencias de las Farc, el ELN y hasta el Clan del Golfo imponen las extorsiones a sus víctimas (ver fotos).

“Acá en el puente Simón Bolívar todo el mundo tiene que pagar. A mí no me cobran mensual, me cobran por días y tengo que sacar 15.000 pesos sagradamente”, dice Jairo.

“Y eso no es lo más grave. Nos ha pasado que un comerciante se inscribe o registra su negocio en la Cámara de Comercio de Arauca o en la Cámara de Comercio del Piedemonte y de inmediato llegan los vikingos (notas de cobro). Es como si tuvieran informantes adentro que les dan los datos y ellos de una llegan por su tajada”, relató un comerciante.

Pero lo más grave es la denuncia que hizo uno de los ganaderos de la región, la misma que fue apoyada por otros ganaderos y hasta por investigadores del Ejército y la Policía: las disidencias de las Farc y el ELN han optado por aplicar el secuestro exprés para presionar los pagos.

Una de las víctimas de esta modalidad –que pidió reserva de su identidad– explicó a EL COLOMBIANO que fue citado al otro lado de la frontera, y una vez allí, fue plagiado por varios días. Al llegar a Arauca, solo pudo dar la versión que le impusieron los ilegales; tenía que decir que estaba por fuera en un asunto de negocios.

“Allá me dijeron que me iba a quedar unos días con ellos, pero era para maltratarme física y sicológicamente. Me decían que si no pagaba, me iban a matar o me iban a dar donde más me doliera y que esa era mi familia. Tres días después me dejaron ir y me dijeron que tenía 15 días para conseguirles 50 millones de pesos e ir a llevárselos”.

El comerciante agregó que en los siete municipios de Arauca todo el mundo tiene que pagar la extorsión, “de lo contrario no puede vivir acá”, y agregó que hasta a las autoridades colombianas y venezolanas les tienen que pagar con solo cruzar el río Arauca para vender o comprar algo.

¿Para que sirven las tropas?

La pregunta que se hacen en Norte de Santander y Arauca es para qué sirven las autoridades si con su presencia no se ha terminado el cobro de las llamadas vacunas.

Solo en Arauca hay 14 batallones del Ejército, está la Fuerza de Tarea Quirón, la Brigada 18, una brigada Móvil, una unidad de apoyo aéreo del Ejército en Saravena, un batallón de la Armada Nacional, el Gaula del Ejército y la Policía, y el departamento de Policía.

EL COLOMBIANO buscó la versión del Ejército sobre las extorsiones y los grupos ilegales encargados de esta práctica pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.