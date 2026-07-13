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Capturan en El Dorado a falso piloto con droga pegada al cuerpo, ¿ a dónde iba?

Un body scan realizado por la Policía Antinarcóticos permitió descubrir que llevaba 10 kilos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo.

  • Intentó pasar los controles del aeropuerto vestido de piloto, pero fue capturado por las autoridades. Foto: Polícia.
    Intentó pasar los controles del aeropuerto vestido de piloto, pero fue capturado por las autoridades. Foto: Polícia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un ciudadano extranjero fue capturado en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Barcelona haciéndose pasar por tripulante de una aerolínea internacional.

En la hazaña, el hombre se disfrazó de piloto comercial; así pensó que lograría burlar los controles del terminal aéreo y pasar desapercibido. Pero no lo logró. Fue capturado en la tarde de este lunes festivo.

De acuerdo con información de la Policía Antinarcóticos, su comportamiento despertó sospechas entre los uniformados durante los procedimientos de seguridad y control que se realizan de manera rutinaria a los pasajeros y tripulantes que transitan por el aeropuerto en Bogotá.

¿Cómo lo detectaron?

Ante las señales de alerta, las autoridades decidieron someterlo a un Body Scan —un escáner corporal utilizado para detectar sustancias u objetos ocultos bajo la ropa o adheridos al cuerpo—.

Fue precisamente ese procedimiento el que permitió descubrir que el hombre llevaba adheridos a su cuerpo 10 kilos de clorhidrato de cocaína, ocultos bajo el uniforme con el que pretendía hacerse pasar por piloto.

Tras la incautación de la droga, el ciudadano extranjero fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente, luego de que se le imputara el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el video compartido por las autoridades se observa el momento en que los uniformados descubren que el sujeto llevaba varias bolsas con droga adheridas a su cuerpo.

Tras el hallazgo, procedieron a retirarle los paquetes, que estaban sujetos con cinta adhesiva en diferentes partes del torso y las piernas.

Este es uno de los casos que se suman a los operativos que las autoridades en Colombia mantienen en los principales aeropuertos del país para contrarrestar el uso de disfraces, uniformes y otras estrategias de suplantación con las que organizaciones criminales intentan burlar los controles antinarcóticos.

Lea también: Petro prohíbe usar bases militares para la posesión de Abelardo de la Espriella, pero no puede

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo capturaron al falso piloto con cocaína en el aeropuerto El Dorado de Bogotá?
Un ciudadano extranjero fue capturado por la Policía Antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando pretendía abordar un vuelo hacia Barcelona disfrazado de piloto comercial. Su actitud sospechosa llevó a las autoridades a realizarle un procedimiento con escáner corporal ( Body Scan), descubriendo que llevaba adheridos a su cuerpo 10 kilos de clorhidrato de cocaína mediante cinta adhesiva debajo de su uniforme.
¿Qué modalidad utilizó el falso piloto para intentar sacar droga de Colombia?
El presunto narco o pasante utilizó la modalidad de suplantación de identidad disfrazándose de tripulante de cabina / piloto de aerolínea internacional para evitar los filtros rutinarios de seguridad en el aeropuerto El Dorado. Además, empleó el método de adosamiento, pegando 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína en paquetes distribuidos por su torso y piernas bajo el uniforme de aviación.
¿Qué delito se le imputa a una persona capturada con droga en los aeropuertos de Colombia y qué pena enfrenta?
A las personas sorprendidas transportando estupefacientes en terminales aéreos colombianos se les imputa el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según el Código Penal colombiano (Artículo 376), este delito conlleva penas que pueden ir desde varios años de prisión hasta la deportación o extradición posterior, según la cuantía y el rol dentro de la organización criminal.
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