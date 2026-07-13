Capturan en El Dorado a falso piloto con droga pegada al cuerpo, ¿ a dónde iba?

Un ciudadano extranjero fue capturado en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Barcelona haciéndose pasar por tripulante de una aerolínea internacional. En la hazaña, el hombre se disfrazó de piloto comercial; así pensó que lograría burlar los controles del terminal aéreo y pasar desapercibido. Pero no lo logró. Fue capturado en la tarde de este lunes festivo. De acuerdo con información de la Policía Antinarcóticos, su comportamiento despertó sospechas entre los uniformados durante los procedimientos de seguridad y control que se realizan de manera rutinaria a los pasajeros y tripulantes que transitan por el aeropuerto en Bogotá.

¿Cómo lo detectaron?

Ante las señales de alerta, las autoridades decidieron someterlo a un Body Scan —un escáner corporal utilizado para detectar sustancias u objetos ocultos bajo la ropa o adheridos al cuerpo—.

Fue precisamente ese procedimiento el que permitió descubrir que el hombre llevaba adheridos a su cuerpo 10 kilos de clorhidrato de cocaína, ocultos bajo el uniforme con el que pretendía hacerse pasar por piloto. Tras la incautación de la droga, el ciudadano extranjero fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente, luego de que se le imputara el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el video compartido por las autoridades se observa el momento en que los uniformados descubren que el sujeto llevaba varias bolsas con droga adheridas a su cuerpo. Tras el hallazgo, procedieron a retirarle los paquetes, que estaban sujetos con cinta adhesiva en diferentes partes del torso y las piernas.

Este es uno de los casos que se suman a los operativos que las autoridades en Colombia mantienen en los principales aeropuertos del país para contrarrestar el uso de disfraces, uniformes y otras estrategias de suplantación con las que organizaciones criminales intentan burlar los controles antinarcóticos. Lea también: Petro prohíbe usar bases militares para la posesión de Abelardo de la Espriella, pero no puede Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: