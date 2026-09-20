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Aumenta la alerta por incendio en Villa de Leyva: ordenan evacuar y reportan personas atrapadas en hoteles

La conflagración, que completa más de 24 horas, no ha podido ser controlada por las más de 300 personas que participan en estas labores. El presidente informó que ha sido controlado en un 50%.

  • Las llamas están consumiendo el Cerro San Marcos, el más emblemático de Villa de Leyva, Boyacá. Incluso los hoteles tuvieron que ser evacuados. FOTOS: CORTESÍA Y ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA
    Las llamas están consumiendo el Cerro San Marcos, el más emblemático de Villa de Leyva, Boyacá. Incluso los hoteles tuvieron que ser evacuados. FOTOS: CORTESÍA Y ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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La situación en Villa de Leyva, Boyacá, cada vez es más crítica por cuenta del incendio forestal que se registra en el cerro San Marcos desde la tarde del sábado. Sobre las 3:00 p.m. del domingo, las autoridades informaron de nuevos focos, los cuales ponen en riesgo a centenares de viviendas de la ladera nororiental de la localidad, por lo que hubo que ordenar la evacuación de las familias.

La emergencia, además, obligó a que se ordenara la evacuación de todos los hoteles de la localidad, mientras una nube de ceniza cubre el parque principal, uno de los más visitados por los turistas durante todo el año.

Habitantes de este municipio difundieron videos de redes sociales en los que se ve como el humo va llegando a los distintos establecimientos comerciales, dejando a varias de las personas atrapadas.

Entérese: Alerta en Boyacá por grave incendio forestal en cerro de Villa de Leyva

La abogada Claudia Sterling publicó en su cuenta de X: “Urgente necesitamos mayor apoyo helicoportado, el incendio sigue descontrolado, el Hotel arco Iris consumiéndose, el incendio expandiéndose al nororiente, ya evacuaron también el sector de Nido Verde”.

Si bien el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró que la conflagración habría sido provocada, su expansión sí se debió a circunstancias naturales, debido a que hay vegetación muy seca, la cual está rodeada por árboles de pino que permiten que rápida propagación del fuego.

A esto se suma que, según el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, “debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, las labores de control presentan grandes dificultades. Por esta razón, desde el primer momento solicitamos a la UNGRD el apoyo de un helicóptero”.

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Para el control de las llamas, más de 300 personas de distintos organismos de socorro trabajan en estas labores, pero debido a las circunstancias mencionadas, poco se ha podido lograr y por el contrario se ha presentado una expansión del fuego.

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un resultado positivo del avance de las labores de los organismos de socorro y aseguró que el fuego ha sido controlado en un 50%, y destacó el trabajo de las distintas entidades.

“Acabo de recibir el último reporte sobre el incendio en Villa de Leyva: está controlado en un 50% y confinado en terreno. En este momento, los organismos de emergencia, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, concentran sus esfuerzos en la cabeza del incendio para extinguirlo por completo”, dijo el mandatario.

Preguntas frecuentes

¿Qué está pasando con el incendio forestal en Villa de Leyva?
El incendio forestal que afecta el cerro San Marcos se extendió hacia la ladera nororiental de Villa de Leyva y generó nuevos focos que pusieron en riesgo viviendas y zonas turísticas del municipio.
¿Por qué evacuaron a familias en Villa de Leyva por el incendio?
Las autoridades ordenaron evacuar a familias de la ladera nororiental debido a la proximidad de los nuevos focos de incendio y al riesgo que representaban para centenares de viviendas.
¿También evacuaron los hoteles de Villa de Leyva por el incendio?
Sí. La emergencia llevó a ordenar la evacuación de todos los hoteles de la localidad, mientras el humo y una nube de ceniza alcanzaban el parque principal y otros sectores turísticos.
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