Aumenta la alerta por incendio en Villa de Leyva: ordenan evacuar y reportan personas atrapadas en hoteles

La situación en Villa de Leyva, Boyacá, cada vez es más crítica por cuenta del incendio forestal que se registra en el cerro San Marcos desde la tarde del sábado. Sobre las 3:00 p.m. del domingo, las autoridades informaron de nuevos focos, los cuales ponen en riesgo a centenares de viviendas de la ladera nororiental de la localidad, por lo que hubo que ordenar la evacuación de las familias.
La emergencia, además, obligó a que se ordenara la evacuación de todos los hoteles de la localidad, mientras una nube de ceniza cubre el parque principal, uno de los más visitados por los turistas durante todo el año.