Crece la tensión en Arabia Saudita: hutíes habrían lazado misil y EE. UU emitió una alerta de seguridad

La coalición militar liderada por Arabia Saudita informó que los hutíes de Yemen dispararon durante el amanecer un misil balístico contra Riad, donde se produjeron explosiones y un incendio cerca del aeropuerto.
En las últimas semanas, el grupo hutí proiraní, que controla buena parte de Yemen, lleva a cabo una ofensiva relámpago con la que ha tomado amplias extensiones de territorio al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita.
Los bombardeos sauditas contra las posiciones hutíes no consiguieron frenar su avance por todo el litoral yemenita en el mar Rojo, que les permite controlar el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.