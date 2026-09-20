Crece la tensión en Arabia Saudita: hutíes habrían lazado misil y EE. UU emitió una alerta de seguridad

La coalición militar liderada por Arabia Saudita informó que los hutíes de Yemen dispararon durante el amanecer un misil balístico contra Riad, donde se produjeron explosiones y un incendio cerca del aeropuerto. En las últimas semanas, el grupo hutí proiraní, que controla buena parte de Yemen, lleva a cabo una ofensiva relámpago con la que ha tomado amplias extensiones de territorio al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita. Los bombardeos sauditas contra las posiciones hutíes no consiguieron frenar su avance por todo el litoral yemenita en el mar Rojo, que les permite controlar el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Este paso conecta Asia y Europa a través del canal de Suez y se convirtió en la principal vía de exportación del petróleo saudita desde el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga. La fuerza aérea saudita “interceptó y destruyó con éxito un misil balístico lanzado por la milicia terrorista hutí hacia la ciudad de Riad al amanecer del sábado”, publicó en X el portavoz de la coalición, Turki al Malki. “Los hutíes también intentaron atacar a civiles y a infraestructura civil en Bisha, Taif, Farasan y Yanbu”, informó Al Malki añadiendo que los ataques “fueron frustrados por las defensas aéreas de la monarquía del Golfo”. Entérese: Irán y Omán se repartirán los cobros de la navegación por el estrecho de Ormuz, asegura Teherán Más temprano, los hutíes reivindicaron ataques contra “sitios sensibles” en Riad. El portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo en Telegram que el ataque, llevado a cabo con “una gran cantidad de misiles balísticos y de crucero y drones”, fue “en respuesta a los intentos criminales del enemigo saudita de atacar la capital, Saná”. También reivindicó una operación contra las instalaciones de la petrolera estatal saudita en Yanbu, una ciudad portuaria en el mar Rojo. ”Escuché la alarma y luego temblaron mis ventanas”, declaró a la AFP un residente de 27 años del norte de la ciudad. “Fue realmente de mucho miedo. No me lo esperaba”.

Incendio cerca del aeropuerto

Los habitantes de Riad se despertaron con dos fuertes explosiones en la madrugada y su aeropuerto registró importantes perturbaciones en la mañana. Un depósito de combustible con el logo de Aramco, cerca de la terminal, estaba en llamas, antes de que los bomberos extinguieran el incendio.

Durante la mañana, el sitio web especializado Flightradar24 informó de varios vuelos cancelados o retrasados en Riad, aunque por la tarde el tráfico aéreo volvió a la normalidad. El Departamento de Estado estadouinidense emitió el sábado una alerta de seguridad a sus ciudadanos con la advertencia de que el conflicto podría “escalar rápidamente”. La reactivación del conflicto en Yemen provocó un incremento de los ataques contra Arabia Saudita por parte de los hutíes. Esta semana, Riad los acusó de atacar La Meca, la ciudad santa del islam que recibe cada año a millones de peregrinos, aunque el grupo proiraní lo calificó de “mentira”. Hasta ahora, la mayoría de ataques hutíes se dirigieron contra instalaciones petroleras y bases militares en el sur o en la costa del mar Rojo, pero no habían alcanzado la capital. Le puede interesar: Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra Irán tras la muerte de dos soldados “La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil”, advirtió un mensaje enviado a los habitantes de Riad en sus teléfonos en la madrugada de este sábado, en el que se les pedía que permanecieran en sus hogares. “Estaba extremadamente angustiado, especialmente porque, a diferencia de ocasiones anteriores, la señal de fin de alerta no llegó de inmediato”, explicó un residente del centro de la capital.

“Espiral de escalada”

La guerra en el país más pobre de la península arábiga estalló en 2014 cuando los hutíes tomaron el control de Saná y de otras regiones, lo que desencadenó en marzo de 2015 una intervención militar liderada por Arabia Saudita. Después de años de calma en virtud de una frágil tregua alcanzada en 2022, el conflicto se reactivó en julio en el marco de la guerra regional iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El avance hutí por el litoral del mar Rojo inquieta a los mercados internacionales, aunque el grupo proiraní insiste que no existe ninguna amenaza al tráfico marítimo excepto para Arabia Saudita, primer exportador mundial de petróleo. En las últimas horas, los enfrentamientos dejaron 48 muertos, 17 soldados gubernamentales y 31 combatientes hutíes, dijeron fuentes militares de ambos bandos. Desde la reanudación de los combates, la ONU estima que más de 112.000 personas tuvieron que dejar sus hogares y casi 3.000 huyeron por mar hacia Yibuti, en la otra orilla del estrecho de Bab el Mandeb. Preguntas frecuentes