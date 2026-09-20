Vuelve la mejor carrera de Latinoamérica: Fedeciclismo confirmó que el Tour Colombia 2.1 se hará en 2027

La carrera más importante del ciclismo latinoamericano se volverá a hacer en nuestro país en 2027. El Tour Colombia 2.1, competencia que hace parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional –con ella, por lo general, inician las carreras importantes de la temporada–, se correrá entre el 26 y el 31 de enero del 2027 después de tres años de ausencia. La última vez que se realizó al competencia fue en febrero del 2024, cuando corredores del calibre de Marck Cavendish, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal, entre otros, compitieron entre Boyacá y Cundinamarca. El ganador de esa edición del Tour fue el cundinamarqués Rodrigo Contreras del equipo NU. El ciclista, nacido en Villapinzón, se convirtió en el primer pedalista de una escuadra nacional que logró ganar la competencia.

La noticia del retorno del evento la confirmó Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, desde territorio canadiense, donde por estos días se realiza el Mundial de Ciclismo de Ruta, que este fin de semana tuvo las pruebas de contrarreloj, en las que se impuso, por cuarto año consecutivo, el ciclista belga Remco Evenepoel. “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”, dijo Galeano a la revista Mundo Ciclístico. Según lo que manifestó el directivo, la competencia regresa gracias a la inversión de empresas privadas y de los gobiernos locales que recibirán la competencia.

¿Cuántas ediciones del Tour Colombia se han hecho?

Esta será la quinta edición del Tour Colombia. La primera se hizo nueve años atrás, en febrero del 2018. La competencia se creó con el nombre de Colombia Oro y Paz. La primera edición la ganó el ciclista zipaquireño Egan Bernal. En el segundo puesto de la clasificación general terminó Nairo Quintana, mientras que Rigoberto Urán finalizó tercero.

La segunda edición de hizo en 2019. La ganó Miguel Ángel “Supermán” López, quien en este momento no compite por presuntamente haberse dopado. La tercera edición se hizo en 2020. La ganó el antioqueño Sergio Higuita. Esa fue la última que se hizo antes de pandemia por covid-19. Como consecuencia de la enfermedad, los cierres y la recesión económica que generó, las ediciones de 2021, 2022 y 2023 se cancelaron.

La competencia volvió en 2024. Participaron grandes ciclistas. Contreras, como ya se dijo, la ganó. El ecuatoriano Richard Carapaz terminó segundo, mientras que su compatriota Jonathan Caicedo finalizó en la tercera casilla de la general. En 2025 la competencia estaba programada, pero el gobierno nacional y la Federación de Ciclismo decidieron no hacerla por falta de presupuesto. En 2027 regresará, seguramente, por lo alto.