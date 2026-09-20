Vuelve la mejor carrera de Latinoamérica: Fedeciclismo confirmó que el Tour Colombia 2.1 se hará en 2027

La carrera más importante del ciclismo latinoamericano se volverá a hacer en nuestro país en 2027. El Tour Colombia 2.1, competencia que hace parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional –con ella, por lo general, inician las carreras importantes de la temporada–, se correrá entre el 26 y el 31 de enero del 2027 después de tres años de ausencia.
La última vez que se realizó al competencia fue en febrero del 2024, cuando corredores del calibre de Marck Cavendish, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal, entre otros, compitieron entre Boyacá y Cundinamarca. El ganador de esa edición del Tour fue el cundinamarqués Rodrigo Contreras del equipo NU. El ciclista, nacido en Villapinzón, se convirtió en el primer pedalista de una escuadra nacional que logró ganar la competencia.