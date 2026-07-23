Las claves que vinculan un número telefónico del congresista Ariel Rodríguez con tres asesinatos en Cúcuta

Una denuncia presentada ante la Fiscalía por el abogado Fabio Álex Ortega, un mes antes de ser asesinado, menciona un número telefónico atribuido al hoy representante a la Cámara Ariel Rodríguez Beltrán. El caso conecta el homicidio de un empresario, el asesinato del jurista y una investigación que seguía el periodista Cristian Herrera antes de ser asesinado.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, todo se remonta al homicidio del empresario minero César Ramón Flórez Anaya, asesinado a tiros en una cafetería del barrio Caobos de Cúcuta, según información revelada por el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio.
Tres días después de su sepelio, su compañera sentimental, Isabel Rincón Pedraza, habría recibido una llamada desde ese número telefónico, invitándola a una reunión con supuestos amigos del hombre asesinado.