Periodista asesinado en Cúcuta indagaba nexo entre narco y senador

Cristian Herrera, el periodista asesinado el sábado en Cúcuta por un sicario que le disparó desde una motocicleta, ya se le había escapado varias veces a la muerte: sobrevivió a años de amenazas, a un exilio en Chile y a un atentado a bala en 2017. Esta vez, sin embargo, la violencia que investigaba y lo había perseguido terminó alcanzándolo tras bajarse de su camioneta. Herrera, de 50 años, llegaba a la casa de su suegra acompañado de su esposa e hija cuando se bajó de la camioneta y fue atacado a tiros por un sicario vestido de negro que lo acechaba con el casco puesto. Era el mismo vehículo en el que había viajado con sus escoltas horas antes de los hechos; sin embargo, estos no se encontraban con él al momento del atentado. Lea también: Las últimas publicaciones de Cristian Herrera antes de ser asesinado y la decisión que dejó sin escoltas al periodista Aunque actualmente se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, el reconocido periodista no había abandonado su labor investigativa. A través de su cuenta en X continuaba divulgando información de interés público, como quedó evidenciado en la última publicación que realizó el mismo día del atentado.

A las 12:18 p. m. escribió: “#UnDato. A un recién elegido senador de Norte de Santander q iba para Estados Unidos le dañaron el viaje, xq (sic) le cancelaron la visa y le tocó cambiar de planes. Lo peor es que la Fiscalía le tendría orden de trabajo para extinción d dominio. ¡Todo por una condena! Suenan las sirenas”. Tras el asesinato, la Alcaldía, la Gobernación y la Policía condenaron el crimen y anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables. No se pierda: Asesinaron en Cúcuta al periodista Cristian Herrera, miembro de la FLIP y reconocido reportero judicial Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Defensoría del Pueblo rechazaron el crimen y pidieron garantías para el ejercicio de la prensa en el país. Este año, según la Flip, van dos periodistas asesinados. El caso anterior fue el de Mateo Rueda, comunicador del portal El Confidente, quien fue acribillado entre el 5 y el 7 de mayo pasado en Briceño, Antioquia. Según las autoridades, el crimen habría sido perpetrado por integrantes de la disidencia liderada por alias Calarcá. A lo largo de su trayectoria, de unos 25 años, Herrera fue reconocido con el Premio Colprensa 2013 y el Premio Nacional Semana 2016, en Bogotá. Asimismo, fue exaltado con el Premio Regional La Bagatela 2016, en Cúcuta (Norte de Santander), y el Premio Orlando Sierra 2020, en Manizales (Caldas). También le puede interesar: “No se mata la verdad matando periodistas”, el plantón con el que se homenajeó en Medellín a Mateo Pérez Cristian Herrera, recuerda la periodista Ana María Saavedra en conversación con EL COLOMBIANO, precisamente formaba parte desde aproximadamente 2018 de la red de corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde donde reportaba los riesgos que enfrentaba el ejercicio periodístico en su ciudad, Cúcuta. Esa red, según Saavedra, atraviesa hoy un panorama crítico de vulnerabilidad. Detrás del asesinato de Herrera existe una cadena de agresiones recientes contra la prensa, documentadas por la FLIP, que incluye el atentado contra el periodista Gustavo Chica, director de Guaviare Estéreo y colaborador de Caracol Radio, ocurrido en julio del año pasado, así como amenazas que han obligado a otros integrantes de la red de corresponsales a salir del país y buscar protección en el exilio.

¿Qué investigaba?