Habla el papá de niña que murió tras asfixiarse con un frijol en Bogotá: dice que no podían salir de un trancón

Un lamentable suceso se vivió en el barrio San Andrés, en la localidad de Kennedy, Bogotá, donde una niña de 3 años murió presuntamente tras asfixiarse con un frijol. Este caso ha generado conmoción en la comunidad, pues la menor estuvo retenida en un trancón durante varios minutos antes de llegar al centro médico.

Su padre, Ronaldo Urzola Pérez, oriundo de Sincelejo, contó que intentó por todos los medios lograr que la niña llegara con prontitud a la Clínica del Occidente, pero la movilidad en la capital colombiana se convirtió en un obstáculo que impidió salvarle la vida.

“Ella estaba jugando en la cama... estaba saltando. Como que se cayó y tenía el frijol en la boca, y se le atoró. Ahí ya no podía respirar y empezó a convulsionar”, explicó Urzola a City TV.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que el padre, con su hija en brazos, se bajó de un vehículo particular que estaba en medio del trancón y corrió hacia una droguería. Minutos después, aún cargando a la niña, se subió a una motocicleta como copiloto con rumbo al centro médico.

“Yo me tuve que salir del carro. Corrí y corrí y en la salida principal busqué una moto, que me llevó al hospital”, agregó Urzola, quien arribó a la Clínica con su hija, donde fue atendida; sin embargo, falleció por “ahogamiento con un cuerpo extraño”.