Habla el papá de niña que murió tras asfixiarse con un frijol en Bogotá: dice que no podían salir de un trancón

La comunidad hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas frente a la movilidad en la capital colombiana para evitar que se repitan este tipo de tragedias.

  • Una niña de 3 años murió tras asfixiarse con un frijol en Bogotá. FOTOS: Captura de pantalla - GETTY
    Una niña de 3 años murió tras asfixiarse con un frijol en Bogotá. FOTOS: Captura de pantalla - GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

16 de octubre de 2025
bookmark

Un lamentable suceso se vivió en el barrio San Andrés, en la localidad de Kennedy, Bogotá, donde una niña de 3 años murió presuntamente tras asfixiarse con un frijol. Este caso ha generado conmoción en la comunidad, pues la menor estuvo retenida en un trancón durante varios minutos antes de llegar al centro médico.

Su padre, Ronaldo Urzola Pérez, oriundo de Sincelejo, contó que intentó por todos los medios lograr que la niña llegara con prontitud a la Clínica del Occidente, pero la movilidad en la capital colombiana se convirtió en un obstáculo que impidió salvarle la vida.

Lea también: El error que cometen muchos colegios en Colombia y que podría tener consecuencias legales

“Ella estaba jugando en la cama... estaba saltando. Como que se cayó y tenía el frijol en la boca, y se le atoró. Ahí ya no podía respirar y empezó a convulsionar”, explicó Urzola a City TV.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que el padre, con su hija en brazos, se bajó de un vehículo particular que estaba en medio del trancón y corrió hacia una droguería. Minutos después, aún cargando a la niña, se subió a una motocicleta como copiloto con rumbo al centro médico.

“Yo me tuve que salir del carro. Corrí y corrí y en la salida principal busqué una moto, que me llevó al hospital”, agregó Urzola, quien arribó a la Clínica con su hija, donde fue atendida; sin embargo, falleció por “ahogamiento con un cuerpo extraño”.

¿Cómo hacer la maniobra de Heimlich en niños?

La maniobra de Heimlich sirve para desobstruir las vías respiratorias cuando una persona, niño o adulto se atraganta con algo (comida, juguete, moneda, fríjol, etc.) y no puede respirar, hablar ni toser. Su propósito es sacar el objeto que bloquea el paso del aire hacia los pulmones.

En bebés menores de 1 año

1. Sostén al bebé boca abajo, apoyando su pecho sobre tu antebrazo y su cabeza más baja que el cuerpo.

2. Apoya su brazo sobre tu muslo o una superficie firme.

3. Da 5 golpes firmes en la espalda, entre los omóplatos, con la base de tu mano.

4. Voltea al bebé boca arriba, sosteniendo su cabeza y cuello.

5. Haz 5 compresiones en el pecho, con dos dedos (debajo de la línea de los pezones), presionando unos 4 cm hacia abajo.

6. Alterna 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho hasta que el objeto salga o el bebé comience a respirar.

7. Si no responde, llama de inmediato a emergencias e inicia RCP infantil si deja de respirar.

En niños mayores de 1 año

1. Ponte detrás del niño y rodea su cintura con tus brazos.

2. Haz un puño con una mano y colócalo justo por encima del ombligo y debajo del esternón.

3. Toma tu puño con la otra mano y realiza compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba (como si intentaras levantar al niño).

4. Repite el movimiento hasta que expulse el objeto o pueda respirar, toser o hablar.

5. Si el niño pierde el conocimiento, acuéstalo con cuidado y empieza RCP (reanimación cardiopulmonar) mientras llega ayuda.

Siga leyendo: "Que los niños tengan mayor capacidad de aprender durmiendo más": senador explicó el proyecto de ley para que colegios inicien clases a las 7:00 a.m.

Utilidad para la vida