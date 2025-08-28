Así es la vida de un niño entre el conflicto y el estado de conmoción en el Catatumbo

En el Catatumbo, la niñez se escribe en medio del desplazamiento y la violencia. Muchos han tenido que abandonar sus fincas junto a sus familias, huyendo de la guerra que se recrudece en la frontera con Venezuela. Celebran cumpleaños, días del padre o de la madre en albergues temporales, escuelas adaptadas como refugios o improvisados lugares de acogida.



Aun así, entre paredes prestadas y recuerdos de lo perdido, intentan mantener la ilusión de una vida normal. Una infancia desafiada por el conflicto, pero también sostenida por el afecto familiar y la esperanza.



Lea aquí: Conflicto armado en el Catatumbo tiene tendencia a intensificar: Defensoría del Pueblo

En medio de la tragedia, el Gobierno busca mitigar los efectos del conflicto a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que presentó un balance de las atenciones brindadas desde la declaratoria del Estado de Conmoción.

El balance se conoce justo cuando el presidente Gustavo Petro solicitó militarizar la frontera en la zona del Catatumbo. El balance se basa en la atención a la niñez en el marco del Estado de conmoción interior que rige desde comienzos de este año en la región. Según la entidad, más de 20.000 niños y niñas han recibido atención especial gracias al paquete de medidas que busca mitigar los impactos de la guerra y brindar condiciones mínimas de desarrollo integral.