“No doné”: habla empresario metido en polémica por dinero para campaña de Cepeda, ¿por qué los documentos dicen otra cosa?

En entrevista con EL COLOMBIANO, Javier Pérez, empresario barranquillero dedicado a servicios de litografía e impresión, negó haber realizado una donación y un aporte económico a la campaña del senador Iván Cepeda, pese a que su empresa aparece registrada como aportante en los reportes oficiales de financiación.
Según explicó, su relación con la campaña es estrictamente comercial y, de hecho, asegura que aún no le han cancelado las impresiones. “Todavía no me lo han pagado, porque el convenio es que me lo paguen cuando el fondo electoral les pague a ellos”, afirmó.