Petro ordena que solo hablen de él en las redes sociales del Gobierno

En una reunión en Palacio en estos días el nuevo subsecretario de comunicaciones de Palacio, Andrés Hernández, dio a conocer a los funcionarios el cambio en la estrategia para lo que les queda de mandato.
Una de las instrucciones principales quedó en un chat al que accedió EL COLOMBIANO: “Por orientación presidencial de ahora en adelante en los mensajes, sobre todo en redes sociales, se prioriza la mención al presidente Gustavo Petro y al gobierno y se reduce la mención a ministros y directores. No forzar las menciones”, dice. Y al final, en mayúsculas: “PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y GOBIERNO. CON DIGNIDAD CUMPLIMOS... pare de contar”, concluye.