Campaña Petro hizo trampa para ganar: las claves del fallo histórico del CNE

Tres años y medio después de mandato, el primer gobierno de izquierda de Colombia se convirtió en el acreedor de un título pionero —pero vergonzoso— en la historia democrática del país. Por primera vez, una campaña política a la Presidencia es sancionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber excedido el límite de topes electorales, ocultar gastos y recibir financiación de fuentes prohibidas, entre otras irregularidades.
El organismo electoral había votado 6 votos a favor y 3 en contra y la decisión quedó en manos del conjuez Majer Abushihab, cuyo voto fue clave. A favor, votaron los ponentes Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, así como los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo y Maritza Martínez. En contra, votaron los magistrados Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.
En el expediente de 524 páginas, conocido por este diario, el CNE establece que la campaña realizada en 2022 llamada “Petro Presidente” se saltó las reglas de juego para hacer campaña. Es decir, hicieron trampa.