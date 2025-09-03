x

“No es sano para la institucionalidad que se sugiera influencia indebida”: CEJ sobre elección de magistrado de la Corte Constitucional

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) instó a respetar la independencia de la Corte Constitucional en la elección del nuevo magistrado y recordó que el proceso es competencia exclusiva del Senado de la República.

  • La caja de las elecciones anteriores para magistrado (a) de la Corte Constitucional realizadas el 20 de mayo de este año. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) llamó a “salvaguardar la independencia” en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y a impedir que el proceso “quede subordinado a intereses coyunturales”.

En su comunicado, la entidad subrayó que “ninguna autoridad diferente al Senado de la República debe intervenir” y recordó que la terna de la Corte Suprema “fue el producto de un trabajo juicioso”.

Contexto: Hora cero para la Corte Constitucional: el Senado elegirá este miércoles a magistrado clave, ¿cómo van las cuentas?

“La terna elaborada por la Corte Suprema de Justicia fue el producto de un trabajo juicioso de dicha corporación”, señaló la CEJ al insistir en que el trámite corresponde al Senado y no a otras autoridades. En ese marco, la organización pidió ceñirse a las competencias de cada poder público previstas en la Constitución.

El comunicado resaltó que la separación de poderes constituye un fundamento esencial de la democracia. La CEJ advirtió que la institucionalidad se debilita si se plantea, incluso de manera indirecta, que un poder público ejerce influencia indebida sobre la elección, por lo que pidió evitar cualquier tipo de presión en el desarrollo del proceso.

También consideraron que “la institucionalidad solo se fortalece si se garantiza que cada poder actúe dentro de su órbita, con autonomía y sin presiones”. La CEJ reiteró que el mensaje va dirigido a que la elección se realice conforme a las reglas existentes. El objetivo, dijo, es prevenir interferencias ajenas a la competencia del Congreso y proteger la independencia del Tribunal Constitucional.

La Corte Constitucional como garante de la Carta Política

“La Corte Constitucional, guardiana de la Carta Política y árbitro de las tensiones entre poderes, solo cumplirá cabalmente su misión si preserva su autonomía”, expuso la CEJ. La entidad subrayó que la autonomía del tribunal es condición para que cumpla su función de control constitucional.

El texto explicó que la elección de un magistrado impacta la confianza en las decisiones de la Corte. Por ello, la CEJ insistió en que la designación debe ajustarse a los criterios constitucionales y a la independencia del órgano judicial.

“A quienes tienen en sus manos tal elección les corresponde recordar que lo que se decida en una jornada como la de hoy marcará no solo el rumbo de la jurisprudencia, sino también la fortaleza de nuestra democracia en los años venideros”.

La corporación reiteró que “ninguna autoridad diferente al Senado” debe intervenir en la decisión. Con ello, pidió respetar la competencia del Congreso y el origen de la terna enviada por la Corte Suprema; y recalcaron que la preservación de la autonomía judicial fortalece la seguridad jurídica. En ese sentido, invitó a quienes participan en la elección a tener en cuenta el alcance institucional de la decisión que adopten.

Le puede interesar: ¿Cómo es el proceso para elegir magistrados de la Corte Constitucional?

