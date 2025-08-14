¿Cómo es el proceso para elegir magistrados de la Corte Constitucional?

La elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional en Colombia sigue un procedimiento definido por la Constitución y la ley. Actualmente, el Senado de la República se prepara para elegir al reemplazo de José Fernando Reyes, a partir de una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia.
Este proceso incluye varias etapas y actores institucionales con responsabilidades específicas.
En EL COLOMBIANO hablamos con Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT sobre el proceso que se lleva a cabo.
