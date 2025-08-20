x

“No me despertaron”: Petro reveló la insólita razón por la cual no cumplió importante cita

Las palabras del presidente en pleno Consejo de Ministros dieron pie a recordar los diferentes incumplimientos de agenda que ha tenido el mandatario durante estos tres años.

  En el último Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro regañó a algunos ministros por no cuadrar su agenda para estar presente en dichas reuniones. Foto: Presidencia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 horas
El último Consejo de Ministros dejó una confesión del presidente Gustavo Petro sobre su agenda, reconociendo la insólita razón por la cual no asistió a un encuentro importante.

Se trata de una reunión con la Unión Sindical de Obreros (USO). El jefe de Estado se refirió a ella y a su agenda del día martes, 19 de agosto.

Lea también: Presidente Petro se refirió a los incumplimientos en su agenda: “me harta el poder”

“Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron. Entonces yo quiero que esa cita se dé, porque hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, expresó el mandatario en pleno Consejo de Ministros, el cual se transmite por el canal público de la Presidencia.

Aunque el presidente solo enfatizó en el encuentro con los trabajadores, se conoció que el martes, según su agenda, también tenía encuentros con el expresidente Ernesto Samper y el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. No hay confirmación si dichas reuniones se llevaron o, por otro lado, fueron canceladas.

Gustavo Petro y sus incumplimientos de agenda

Durante los 3 años de gobierno, una constante del presidente Gustavo Petro ha sido los incumplimientos a su agenda, donde llega tarde a los eventos, no llega e inclusive se ha desaparecido durante varios días en medio de cumbres y reuniones importantes.

Tan solo en su primer año se contabilizaron 80 desplantes en donde jefes de Estado de otros países, expresidentes y hasta integrantes del Pacto Histórico, partido que Petro lidera, han sido víctimas de las ausencias del mandatario.

El último caso más sonado ocurrió en el mes de mayo, cuando el presidente de Colombia estuvo ausente en la cumbre de líderes del Caribe celebrada en Montería. Dicho encuentro de líderes de diferentes naciones comenzó sin el mandatario anfitrión que no estuvo en el acto inaugural.

Desapariciones en Francia, Chile y Ecuador han hecho de la agenda del presidente un caos en donde ha incumplido reuniones y han despertado sospechas tras el misterio de equipo de comunicaciones sobre su agenda.

En el conjunto de excusas más utilizadas por Petro se encuentra la de “problemas con la agenda privada”, pues de las 82 ausencias que completaba el presidente hasta el 2024, en el 27 % de ocasiones se ha usado esta razón para justificar la no presencia del presidente. Problemas de salud y razones de seguridad han sido las otras excusas usadas desde Presidencia.

Pese a los problemas de agenda que Petro ha reconocido públicamente, en el último Consejo de Ministros se le vio molesto por las ausencias de algunos de sus integrantes del gabinete, quienes no han estado presente en dichas reuniones.

En el Consejo de este 19 de agosto el presidente preguntó por el ministro de Minas, Edwin Palma, quien no estuvo en el Consejo porque estaba cumpliendo agenda regional.

“Esto es Consejo de Ministros, es obligatorio y hemos dicho que todos los lunes. Luego aquí no hay excusa válida de ningún ministro o ministra para no asistir, porque cuadran su agenda de tal manera que el lunes, cuando ya movemos, ya nos toca, pero hoy es martes después del lunes festivo, se hace como lunes”, dijo el jefe de Estado.

Semanas atrás, Petro también se habría molestado por la ausencia de Daniel Rojas, ministro de Educación, quien no estuvo en el Consejo de Ministros por cumplir agenda regional en La Guajira.

Sigan leyendo: Petro dice que le envió mensaje a Trump por despliegue naval en el Caribe: “Los gringos en la olla pensando que invadir Venezuela resuelve su problema”

