Trabajo en Tigo: abren convocatoria para asesores comerciales en Bogotá, con buenos pagos y plan carrera

Se acerca septiembre y con ello el trimestre final del año, un momento en que muchas personas buscan estabilidad laboral y opciones de crecimiento, el sector de telecomunicaciones se mantiene como uno de los que más oportunidades ofrece en Colombia. Esta vez es Tigo, una de las compañías líderes del mercado, la que anunció la apertura de una convocatoria más de 50 vacantes para asesores comerciales en Bogotá, un rol clave en sus Centros de Experiencia.
La convocatoria está dirigida a quienes disfrutan de las ventas y el contacto directo con los clientes, con la posibilidad de acceder a un plan de carrera dentro de la empresa.
