“No soy ilegítimo ni narco”: Petro le responde a Trump y dice que volvería a “tomar las armas por la patria”

En horas de la madrugada, el presidente Gustavo Petro le respondió a su homólogo Donald Trump sobre las declaraciones en las que el estadounidense aseguró que le “sonaba bien” al ser interrogado por la posibilidad de una ‘operación militar’ en Colombia. A esto, Petro le respondió que confía en su pueblo para “que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra”.

En medio de una escalada de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia -y tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela-, ambos presidentes han tenido una escalada en su discurso durante este pasado fin de semana.

El presidente estadounidense en diferentes ocasiones ha reiterado su rechazo a la gestión de Gustavo Petro, sobre todo en su manejo del control del narcotráfico en el país. Sin embargo, en medio su regreso a Washington dentro del Air Force One, dijo que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo ... No lo estará haciendo por mucho más tiempo”.

A esto, al ser cuestionado sobre una posible inferencia militar en Colombia por parte de Estados Unidos, agregó que “eso suena bien para mí”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), dijo que “aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Además, determinó que “no soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”.

Y agregó que tiene una “enorme confianza en mi pueblo” y que es por esto, que le “solicita” al pueblo que “defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra”.

En su mensaje, el mandatario colombiano aseguró que la manera en la que lo podrían defender es por medio de la toma del “poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”.