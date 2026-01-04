“Colombia está gobernada por un hombre que le gusta hacer cocaína”: Trump amenaza a Petro y plantea operación militar en el país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al presidente colombiano, Gustavo Petro, con duras declaraciones. Desde el Air Force One, Trump abordó varios temas, comenzando con Venezuela, a la que calificó como un país “muy enfermo”. Luego centró sus críticas en Colombia, afirmando que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho más tiempo”. Puede leer: “Ningún militar colombiano va a cruzar la frontera con Venezuela”: MinDefensa sobre el despliegue de más de 30.000 uniformados El mandatario estadounidense acusó al presidente Petro de tener “molinos y fábricas para hacer cocaína”.

¿Trump planea operación militar de Estados Unidos en Colombia?

Al ser consultado sobre el alcance de esa advertencia y si esto implicaba una posible operación en Colombia, Trump se limitó a responder: “Eso suena bien para mí”. Este pronunciamiento se produce luego de que Trump advirtiera previamente a Petro que debía “cuidarse el trasero”.

Respuesta de Gustavo Petro y tensión diplomática

En respuesta, el presidente colombiano le replicó a través de X: “Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”. Entérese: ¿Qué pasará en Venezuela? Los cuatro escenarios tras la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos El mandatario colombiano también aclaró que las advertencias de Trump estaban vinculadas a su postura sobre el conflicto en Gaza y a los desacuerdos que ambos han mantenido respecto al régimen venezolano, contextualizando la tensión entre ambos líderes en un marco internacional más amplio. “Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína. Yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario. Es injusto y yo lucho contra las injusticias”, añadió Petro en su mensaje.