“Colombia está gobernada por un hombre que le gusta hacer cocaína”: Trump amenaza a Petro y plantea operación militar en el país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al presidente colombiano, Gustavo Petro, con duras declaraciones.
Desde el Air Force One, Trump abordó varios temas, comenzando con Venezuela, a la que calificó como un país “muy enfermo”. Luego centró sus críticas en Colombia, afirmando que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho más tiempo”.
El mandatario estadounidense acusó al presidente Petro de tener “molinos y fábricas para hacer cocaína”.