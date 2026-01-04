x

“Colombia está gobernada por un hombre que le gusta hacer cocaína”: Trump amenaza a Petro y plantea operación militar en el país

Donald Trump volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro, lo acusó de traficar cocaína y sugirió una posible operación de Estados Unidos en Colombia.

    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Getty y Presidencia
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al presidente colombiano, Gustavo Petro, con duras declaraciones.

Desde el Air Force One, Trump abordó varios temas, comenzando con Venezuela, a la que calificó como un país “muy enfermo”. Luego centró sus críticas en Colombia, afirmando que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho más tiempo”.

Puede leer: “Ningún militar colombiano va a cruzar la frontera con Venezuela”: MinDefensa sobre el despliegue de más de 30.000 uniformados

El mandatario estadounidense acusó al presidente Petro de tener “molinos y fábricas para hacer cocaína”.

¿Trump planea operación militar de Estados Unidos en Colombia?

Al ser consultado sobre el alcance de esa advertencia y si esto implicaba una posible operación en Colombia, Trump se limitó a responder: “Eso suena bien para mí”.

Este pronunciamiento se produce luego de que Trump advirtiera previamente a Petro que debía “cuidarse el trasero”.

Respuesta de Gustavo Petro y tensión diplomática

En respuesta, el presidente colombiano le replicó a través de X: “Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”.

Entérese: ¿Qué pasará en Venezuela? Los cuatro escenarios tras la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos

El mandatario colombiano también aclaró que las advertencias de Trump estaban vinculadas a su postura sobre el conflicto en Gaza y a los desacuerdos que ambos han mantenido respecto al régimen venezolano, contextualizando la tensión entre ambos líderes en un marco internacional más amplio.

“Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína. Yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario. Es injusto y yo lucho contra las injusticias”, añadió Petro en su mensaje.

El jefe de Estado concluyó enfatizando que, por respeto al pueblo estadounidense, rechaza las declaraciones de Trump y le pidió que deje de considerar a los países de esta región como “un nido de criminales envenenadores”.

Vea también: La “Doctrina Donroe” y la justificación de Trump para incursionar en Venezuela y América Latina

“Respétenos y lea nuestra historia, que data de hace 30.000 años en toda América, yo leo la historia de ustedes para entenderlos. No vea narcotraficantes donde solo hay genuinos guerreros por la democracia y la libertad”, puntualizó.

