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Medicina Legal culminó identificación de las 69 víctimas del accidente en Putumayo: estos son sus nombres

Tras una semana de labores forenses debido a la complejidad del siniestro, los expertos lograron establecer la plena identidad de todos los ocupantes que viajaban en la aeronave.

  • El pasado 23 de marzo, en Puerto Leguízamo (Putumayo), se precipitó un avión de la FAC, dejando un saldo de 69 uniformados fallecidos. FOTO: Colprensa
    El pasado 23 de marzo, en Puerto Leguízamo (Putumayo), se precipitó un avión de la FAC, dejando un saldo de 69 uniformados fallecidos. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este lunes que ya concluyó el proceso de identificación técnica de los 69 cuerpos recuperados tras el trágico siniestro del avión de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

A través de un omunicado, la entidad informó que el equipo de expertos forenses logró establecer la plena identidad de la totalidad de las víctimas que viajaban en la aeronave tipo C-130 Hércules.

A su vez, el director general del Instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de los fallecidos en este difícil momento.

La labor de identificación, que se extendió durante una semana debido a la complejidad del accidente, permitió dar respuesta a las familias que esperaban noticias sobre sus seres queridos.

¿Cómo va la investigación?

Si bien ya concluyó la etapa forense, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que llevaron a la caída del Hércules C-130.

Luego de una semana, todavía el país sigue conmocionado por este suceso, calificado como uno de los accidentes aéreos más graves de los últimos años en la aviación militar colombiana.

Medicina Legal ha puesto a disposición de los familiares los canales de atención de la Dirección General para coordinar la entrega de los cuerpos y brindar la orientación necesaria en los trámites legales posteriores.

Por su parte, en cumplimiento de una orden impartida por el presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros realizado la semana pasada, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, comenzó las indagaciones en el corazón del Gobierno alrededor de la información que reposa sobre la adquisición y mantenimiento de los aviones Hércules.

Lo anterior se dio tan solo a 72 horas del accidente aéreo en Putumayo que dejó 69 uniformados muertos y 57 heridos.

“Indagaré a fondo”, sostuvo el funcionario, quien requirió tanto al Ministerio de Defensa como a la Fuerza Aeroespacial Colombia (FAC) para que presenten un “informe detallado” frente al acuerdo entre Colombia y Estados Unidos en 2018 que permitió la adquisición a modo de donación de tres aeronaves tipo C-130H Hércules.

Este es el listado completo de las víctimas del siniestro:

Villota Guevara Ariel Leonardo.

Fernández Camargo Jaime Alexander.

Otavo Yaima Yeferson Fabian.

Moreno Chavez Andrés Javier.

Morales Rumbo Jorge Luis.

Martínez Varón Marco Tulio.

Quintero Aquite Juan Ernesto.

Blanco Hernández Luis Eduardo.

Herrera López Mateo.

Noreña Andica Luis Andrés.

Solis Torres Jaider Alexis.

Pérez Torres Benjamin Esteban.

González Herrera Julián David.

González Hernández Luis Eduardo.

Baza Tordecilla Cristian Camilo.

Pinzon Reyes Jhonathan Stid.

Rojas Velandia Natalia.

Guerra Almeida Rafael Santos.

Chiquillo Miranda Jesús Enrique.

Arias Pérez Daniel Esteban.

Tordecilla Warnes Arley Camilo.

Contreras Astroza Cristian Camilo.

Mena Hurtado Jeison.

Narvaez Vargas Jesús Antonio.

Ramírez Mejía Alejandro José.

Ocampo Tenorio Giovanny.

Hernández Hernández Jesús Eduardo.

Pérez Ramírez José Alfredo.

Moreano Canticus Anderson Steven.

Amador Pinilla Juan Pablo.

Vargas Silva Romer.

Arias Pérez Santiago Andrés.

Montánchez Amulfo Gildardo.

Díaz Reyes Leandro.

Varón Reyes Hugo Mario.

Libreros Tarapuez Jhon Jairo.

Obando Rengifo Edier Enrique.

Cruz Vargas John Fader.

Otavo Tique Wilson Daniel.

Argel Villadiego Camilo Andrés.

López Orozco Luis Antonio.

Tabaco Franco Carlos Andrés.

Mendoza Caicedo José Marco.

Chaverra Romaña Juan Sebastián.

Moran Viteri Jarvi Dabian.

Pertuz Martínez Urbano Junior.

Muñoz Ceron Deimer Alexis.

Giraldo Beltran Carlos Andrés.

Dizu Morano Eyder Yobany.

Méndez Torres Javier Fernando.

Moreno Rodriguez Fabian Andrés.

Marino Saavedra José Esteban.

De La Cruz Gutiérrez Carlos Elías.

Cespedes Arias Julián David.

Oscar Favian Romero Silva.

Espejo Díaz Brayan.

Ovallos Lozano Juan Camilo.

Rincón Machado Jairo Andrés.

Jiménez Clavijo Brandon Leonel.

Navarro Rangel Janier Andrés.

Potovi Pantoja Wilmer Olegario.

Morales Torres Ederxander.

Cabrera Bustos Yeiner.

Moreno Viveros José Yefer.

Vélez Ortiz William Andrés.

Moreno Baena Jonatan.

González Jesús Alejandro.

Acuña Cruz Jhon Jairo.

Julio Severiche Kaled David.

En contexto: Petro decreta tres días de duelo nacional tras siniestro del avión de la FAC: “En memoria de los 69 uniformados”

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