Petro decreta tres días de duelo nacional tras siniestro del avión de la FAC: “En memoria de los 69 uniformados”

Luego de que sucediera el accidente aereo que enlutó a Colombia este lunes festivo, el presidente Gustavo Petro declaró oficialmente tres días de duelo en todo el país tras el siniestro ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, que cobró la vida de 69 uniformados del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.
A través de un comunicado oficial en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario expresó el dolor que embarga a la fuerza pública y a la nación tras el fatal accidente. “He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida”, manifestó el jefe de Estado.