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Estos son los nombres de la tripulación del avión accidentado en Putumayo

Autoridades revelaron la identidad de los 11 tripulantes del avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo, mientras continúan las labores de rescate.

  • Tripulación del avión Hércules accidentado en Putumayo, cuyos nombres fueron revelados en medio de las labores de rescate. FOTO: AFP.
    Tripulación del avión Hércules accidentado en Putumayo, cuyos nombres fueron revelados en medio de las labores de rescate. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Las labores de rescate continúan en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, tras el accidente del avión militar tipo Hércules ocurrido en la mañana de este lunes 23 de marzo. En medio de la emergencia, las autoridades dieron a conocer la lista de los 11 integrantes de la tripulación que viajaban en la aeronave.

En contexto: En vivo | Accidente de avión en Putumayo: confirman ocho muertos, 71 heridos y se desconoce estado de 46 personas

De acuerdo con los reportes preliminares, en el avión también se movilizaban más de 100 soldados en una misión de transporte hacia el sur del país, una región donde la movilidad aérea es clave para las operaciones militares.

Hasta el momento, se ha confirmado el rescate de decenas de uniformados heridos, quienes han sido trasladados a centros asistenciales, aunque la cifra sigue siendo materia de verificación.

En paralelo a las labores en terreno, se conocieron los nombres de quienes integraban la tripulación del vuelo, encargados de operar la aeronave y garantizar el desarrollo de la misión:

¿Quiénes iban a bordo del C-130 Hércules accidentado en el Putumayo?

- Jaime Alexander Fernández Camargo, piloto.

- Jhonnier Albeiro Rodríguez Jiménez, copiloto.

- Jullian David González Herrera, copiloto.

- Natalia Rojas Velandia.

- Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

- Javier Fernando Méndez Torres.

- Carlos Augusto Villa Sánchez.

- Juana Valentina Lozano Castañeda.

- Albeiro Malaver Rivero.

- Juan Pablo Amador Pinilla.

- Melqui Alejandro Rodríguez Pulecio.

Las autoridades han destacado que la tripulación estaba conformada por personal capacitado para este tipo de operaciones, propias de aeronaves de transporte táctico como el Hércules, utilizadas para movilizar tropas, equipos y suministros a zonas de difícil acceso.

¿Cómo va la investigación?

Mientras se consolida la información oficial, en redes sociales han circulado videos que evidencian la magnitud del accidente, con la aeronave envuelta en llamas tras el impacto. También se ha destacado la rápida reacción de la comunidad en la zona, cuyos habitantes han colaborado en el traslado de heridos en motocicletas y vehículos particulares ante la urgencia de la situación.

Lea aquí: C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir

El Gobierno y las Fuerzas Militares mantienen activo un operativo conjunto de atención, mientras en Bogotá se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de respuesta. La prioridad, han reiterado, es la evacuación de los heridos y la verificación del estado de todos los ocupantes del avión.

Por ahora, las causas del accidente siguen bajo investigación, mientras el país permanece atento al desarrollo de esta emergencia que enluta a las Fuerzas Militares.

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