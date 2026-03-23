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En vivo | Accidente de avión en Putumayo: confirman ocho muertos, 71 heridos y se desconoce estado de 46 personas

Del total de los lesionados, 15 se encuentran en estado crítico y nueve de ellos ya fueron evacuados de la zona del siniestro. A seis de ellos los remitieron hacia Florencia y los restantes tres los llevaron hacia Bogotá, debido a la gravedad de sus lesiones.

  • Así quedó la aeronave que transportaba a los militares que se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo. FOTO: REDES SOCIALES
    Así quedó la aeronave que transportaba a los militares que se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo. FOTO: REDES SOCIALES
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 49 minutos
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Tras el accidente de un avión Hércules registrado en la mañana de este lunes festivo en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades dieron a conocer que el primer reporte sería de ocho personas muertas y 77 más lesionadas, que son trasladadas a distintos centros asistenciales de la región.

Del total de los lesionados, 15 se encuentran en estado crítico y nueve de ellos ya fueron evacuados de la zona del siniestro. A seis de ellos los remitieron hacia Florencia y los restantes tres los llevaron hacia Bogotá, debido a la gravedad de sus lesiones. Se espera que otros seis pacientes críticos sean remitidos en las próximas horas.

Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, expresó que al resto de los lesionados los han trasladado a hospitales de Mocoa, Puerto Asis y Florencia, donde se están realizando la estabilización a los pacientes que están menos críticos.

Entérese: C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir

Estas estadísticas se están entregando desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló en Puerto Leguízamo para atender todo lo generado por esta emergencia aérea en el que se transportaban 125 militares hacia un operativo.

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) expresó que la aeronave C-130 Hércules accidentada cubría la ruta desde Puerto Leguizamo a Puerto Asís, transportando personal del Ejército Nacional.

Para poder agilizar el rescate de los militares afectados en esta emergencia aérea, desde la FAC enviaron una aeronave con 50 camillas desde Bogotá con el fin de realizar un traslado masivo de los lesionados.

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A esto se suma el envío de otra aeronave con 24 camillas disponibles para el transporte de los lesionados más críticos que aún permanecen en la zona y un helicóptero medicalizado, con médicos adicionales, para atender a los lesionados, teniendo en cuenta que este hecho desbordó el sistema hospitalario de la región.

A esto se suma que viajará a Puerto Leguízamo un equipo investigador para establecer plenamente las causas de la tragedia, las cuales preliminarmente estarían relacionadas con un inconveniente mecánico, según lo visualizado en las redes sociales.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, anunció que este personal actuará con total transparencia y responsabilidad para apoyar a las familias afectadas y hacer claridad por este siniestro aéreo.

Noticia en desarrollo...

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