En vivo | Accidente de avión en Putumayo: confirman ocho muertos, 71 heridos y se desconoce estado de 46 personas

Tras el accidente de un avión Hércules registrado en la mañana de este lunes festivo en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades dieron a conocer que el primer reporte sería de ocho personas muertas y 77 más lesionadas, que son trasladadas a distintos centros asistenciales de la región.
Del total de los lesionados, 15 se encuentran en estado crítico y nueve de ellos ya fueron evacuados de la zona del siniestro. A seis de ellos los remitieron hacia Florencia y los restantes tres los llevaron hacia Bogotá, debido a la gravedad de sus lesiones. Se espera que otros seis pacientes críticos sean remitidos en las próximas horas.