Notarios piden ayuda para evitar desaparición de 500 notarías de municipios alejados de Colombia

Cerca de 500 notarías localizadas en las áreas más retiradas y conflictivas del país estarían en riesgo de desaparecer, por una aparente falta de planeación presupuestal acumulada durante el pasado gobierno de Gustavo Petro.

Así lo denunció el gremio de los Notarios Subsidiados de Colombia, mediante un comunicado en el cual hizo un llamado de auxilio a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y a la administración de Abelardo de la Espriella.

Según la queja, las afectadas son “cerca de 500 notarías ubicadas principalmente en pequeños municipios y territorios apartados del país, por hechos que se agravaron desde el gobierno anterior”, lo cual pone en riesgo su sostenibilidad.

La crisis económica, derivada de un “progresivo desorden administrativo”, “ha debilitado la prestación de los servicios de notarías, especialmente en municipios alejados”, agregaron.