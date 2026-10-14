Video | Martegani marcó el primer doblete de su carrera en el clásico paisa por Copa BetPlay

Agustín Martegani consiguió el primer doblete de su carrera como futbolista profesional en el clásico paisa por cuartos de final de la Copa BetPlay. El jugador argentino, de 26 años, marcó, en siete minutos, los dos tantos con los que Medellín descontó en el duelo ante Atlético Nacional.
Martegani, que llegó al DIM en junio del 2026 como uno de los grandes refuerzos del equipo que armó Amaranto Pera, suma tres anotaciones en 15 partidos disputados con El Poderoso, con el que también ha dado, hasta el momento, dos asistencias.