Estos son los perfiles de los nuevos magistrados que estarán en el CNE hasta 2030

Este 25 de agosto, el Congreso eligió a quienes serán los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta 2030. Se trata de hombres y mujeres que tendrán bajo su responsabilidad vigilar asuntos centrales de la actividad política y electoral del país. Por eso, hay de prácticamente todo el espectro político, según los partidos que tienen representación en el Congreso.
Del oficialismo o partidos cercanos al Gobierno hay siete de los nueve magistrados. Empecemos por Nubia Estela Martínez, del Centro Democrático. Fue directora de ese partido político, además de una de sus fundadoras. Ha sido una de las fichas clave para el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los últimos años.