Con falsas ofertas de hasta $40 millones: así terminan jóvenes en la guerra de Ucrania

En barrios vulnerables del oriente de Cali, una promesa de dinero fácil se está convirtiendo en una ruta directa hacia la guerra. Bajo la fachada de ofertas laborales con sueldos que alcanzan los 10.000 dólares mensuales, cerca de 40 millones de pesos, redes de reclutamiento están captando a jóvenes para enviarlos a combates en el exterior, especialmente a escenarios como el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El esquema se apoya en la falta de oportunidades educativas y laborales en varias comunas de la ciudad y en otras zonas del suroccidente del país. Allí, reclutadores identifican a jóvenes dispuestos a asumir riesgos a cambio de mejorar sus condiciones de vida. Les ofrecen supuestos contratos en seguridad o servicios especializados, pero en la práctica terminan integrando filas como combatientes en guerras ajenas.