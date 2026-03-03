Así son los drones de las disidencias en Antioquia: los traen de China y pueden cargar hasta 25 kilos

Drones de ocho hélices, con capacidad para cargar más de 25 kilos y que se pueden controlar hasta a 40 kilómetros de distancia serían los modelos que están usando las disidencias de las Farc para atacar, intimidar y vigilar en el Norte y Nordeste antioqueño. Estos se habrían conseguido por convenios de este grupo armado con cuestionables empresarios chinos que permiten su importación sin tantas restricciones legales.
Así quedó evidenciado el pasado fin de semana cuando tropas de la Cuarta Brigada incautaron uno de estos drones en San#Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño, en un operativo contra el frente 36 de este grupo armado; según las investigaciones, este grupo armado tendría una buena cantidad de estas aeronaves no tripuladas para sus ofensivas.