Caimanes llaneros vuelven a ser alimentados en Merecure en medio de polémica por su estado

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció este jueves el inicio del proceso de alimentación complementaria para los caimanes llaneros que permanecen bajo cuidado humano en el Parque Agroecológico Merecure, en Meta, una medida que forma parte del plan de trabajo diseñado para fortalecer la recuperación, conservación y futura liberación de esta especie emblemática de la Orinoquia colombiana. A través de un comunicado, la cartera ambiental señaló que la actividad se desarrolla en articulación con autoridades ambientales, organizaciones aliadas y las entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero. “Hoy inició el proceso de alimentación complementaria para los caimanes que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure, en articulación con autoridades ambientales, organizaciones aliadas y las entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero”, informó el Ministerio.

La entidad explicó que los reportes técnicos indican que los ejemplares cuentan con condiciones naturales que les permiten complementar su alimentación. Sin embargo, precisó que recibirán alimento durante los próximos días como parte de las acciones de seguimiento orientadas a fortalecer las condiciones de manejo y bienestar de los animales mientras avanzan las demás actividades contempladas dentro del plan de conservación. Conozca: 200 caimanes llaneros podrían morir por desnutrición: están sin alimento desde hace seis meses “Los reportes técnicos indican, además, que estos individuos cuentan con condiciones naturales que pueden complementar su alimentación. Sin embargo, como parte de las acciones de seguimiento lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, volverán a ser alimentados en los próximos días para fortalecer las condiciones de manejo y bienestar de los ejemplares mientras avanzan las demás acciones del plan de trabajo”, agregó la cartera. El Ministerio también recordó que la medida se implementa teniendo en cuenta las características biológicas propias de la especie. Según explicó, el caimán llanero es un reptil de sangre fría con un metabolismo lento, lo que le permite permanecer varios días sin requerir alimento.

La medida se adopta en medio de la controversia por el estado de los ejemplares bajo cuidado humano y de las acciones anunciadas por las autoridades para fortalecer su manejo, monitoreo y futura liberación. FOTO: Colprensa.

El anuncio se conoce días después de que el Ministerio de Ambiente presentara nuevas medidas para fortalecer el Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, una estrategia que busca recuperar las poblaciones de esta especie, considerada una de las más amenazadas del país. Dentro de las acciones anunciadas se encuentran visitas de verificación y seguimiento a los centros donde permanecen ejemplares bajo cuidado humano, sesiones extraordinarias de evaluación técnica y la preparación de una primera fase de liberación y repoblamiento prevista para julio. Entérese: El fuerte llamado de Cormacarena a la U. Nacional por dejar morir 15 caimanes llaneros en tres sedes De acuerdo con el plan de trabajo divulgado por las autoridades, ya fueron identificadas cinco zonas para adelantar estas acciones: Guarrojo, Planas, Manacacías I, Manacacías II y la laguna Las Tolitas. Las entidades involucradas avanzan actualmente en la revisión de protocolos y en la logística necesaria para trasladar a los ejemplares hacia áreas que hacen parte de su distribución natural. El Ministerio también ha sostenido que los reportes técnicos disponibles sobre la mortalidad registrada durante 2025 indican que los fallecimientos reportados ese año obedecieron a causas naturales y no estuvieron relacionados con la falta de alimento. Mientras tanto, continúan las evaluaciones sobre casos recientes reportados dentro del programa.

La cartera ambiental reiteró que continuará implementando medidas para fortalecer el manejo, recuperación y conservación de la especie dentro del Plan de Trabajo para la Recuperación, Conservación y Liberación del Caimán Llanero, una de las principales apuestas de conservación de fauna silvestre en la región de la Orinoquia.

¿Qué estaba pasando con los caimanes antes del anuncio del Ministerio de Ambiente?

El anuncio llega después de que surgieran denuncias y cuestionamientos sobre las condiciones de manejo de los caimanes bajo cuidado humano, situación que llevó al Ministerio a anunciar nuevas medidas de seguimiento y verificación en los centros de conservación.

#caiman #animales #colombia #extincion ♬ sonido original - Sofi Garcés 🌎 @sofigarcesc Colombia pasó de tener 2.5 millones de cocodrilos a 250 en estado silvestre🐊 Se trata del caimán llanero o cocodrilo del Orinoco, una especie en peligro crítico de extinción. Hoy, su programa de conservación, el más importante de la Orinoquia está colapsando por burocracia, falta de recursos y peleas entre instituciones, mientras cientos de animales permanecen hacinados y con reportes de ayuno forzado y canibalismo. Si quieres apoyar la tutela para exigir alimentación, atención veterinaria y liberación urgente de los ejemplares listos para volver a la naturaleza, envíame un mensaje que diga “caimán” #cocodrilo