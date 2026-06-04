Caimanes llaneros vuelven a ser alimentados en Merecure en medio de polémica por su estado

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció este jueves el inicio del proceso de alimentación complementaria para los caimanes llaneros que permanecen bajo cuidado humano en el Parque Agroecológico Merecure, en Meta, una medida que forma parte del plan de trabajo diseñado para fortalecer la recuperación, conservación y futura liberación de esta especie emblemática de la Orinoquia colombiana.
A través de un comunicado, la cartera ambiental señaló que la actividad se desarrolla en articulación con autoridades ambientales, organizaciones aliadas y las entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero.
“Hoy inició el proceso de alimentación complementaria para los caimanes que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure, en articulación con autoridades ambientales, organizaciones aliadas y las entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero”, informó el Ministerio.