¿Cepeda buscó a Oviedo para “tomarse un café” de cara a la segunda vuelta presidencial?

Juan Daniel Oviedo reconoció que la relación electoral con Paloma Valencia tuvo un “enredo” que se vio reflejado en los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que ella obtuvo el 6,92 % de los votos. Según explicó, sabía que su llegada como fórmula vicepresidencial iba a generar incomodidad en el “cristianismo homofóbico”, pero también entre quienes preferían mantenerse únicamente en el centro y alejados de figuras con mayor influencia dentro de la alianza. Lea también: ¿Se pueden acumular los descansos por votar en primera y segunda vuelta? Esto dice la ley en Colombia Así lo manifestó en Noticias RCN, donde dejó claro que quiere que no quede rastro de Gustavo Petro en el Gobierno, pues considera que ese sentimiento quedó reflejado en la victoria en primera vuelta de Abelardo De la Espriella. “Hay mucha gente que quiere que se vaya Petro del Gobierno. Ese sentimiento se vio reflejado en la votación ganadora del candidato de Abelardo De la Espriella”, expresó.

¿Fracasó la propuesta de centro?

Para Oviedo, la propuesta de unirse a Valencia generó varios “desajustes”, ya que no hubo una visión compartida entre ambos y, en su lugar, se tomaron decisiones más individuales que colectivas. “No me voy a aislar de la política. Pero lo más importante es que esta fue una campaña sucia, empezando por Paloma, a quien debilitaron por ser mujer. Lo mismo ocurrió con el expresidente Uribe: lo maltrataron y le dieron la espalda apenas tres días antes de las elecciones”, añadió.

¿Votará Juan Daniel Oviedo en la segunda vuelta presidencial?

El exdirector del Dane aseguró que sí votará en esta segunda vuelta, pero considera que el voto en blanco “no funciona en Colombia”. “No me siento representado por ninguna de las dos candidaturas, porque llegué aquí hace un año con el propósito de suceder a Petro (...) debido a la irresponsabilidad y la improvisación de este Gobierno”, afirmó.

¿Alguien llamó a Oviedo a tomarse un café?

Oviedo aseguró en la entrevista televisiva que María Fernanda Carrascal no lo llamó, pero que el candidato Iván Cepeda le escribió por WhatsApp. “Le contesté (a Cepeda) después de mi alocución: ‘Senador, buenos días’, pero no me ha dado respuesta”, afirmó.

“También me han llegado mensajes de que Aída Quilcué quiere hablar conmigo”, dijo Oviedo, agregando que también el presidente Gustavo Petro ha intentado contactarlo, pero que “no le dijo que se uniera a la campaña de Iván Cepeda”.

Gustavo Petro buscó a Juan Daniel Oviedo

“Yo le expresé (a Petro) que el resultado de estas elecciones necesita respuestas más claras sobre cuáles son las alternativas entre las que tiene que elegir la gente”, expresó al medio citado.