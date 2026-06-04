¿Cepeda buscó a Oviedo para “tomarse un café” de cara a la segunda vuelta presidencial?

Juan Daniel Oviedo reconoció que la relación electoral con Paloma Valencia tuvo un “enredo” que se vio reflejado en los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que ella obtuvo el 6,92 % de los votos.
Según explicó, sabía que su llegada como fórmula vicepresidencial iba a generar incomodidad en el “cristianismo homofóbico”, pero también entre quienes preferían mantenerse únicamente en el centro y alejados de figuras con mayor influencia dentro de la alianza.
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Así lo manifestó en Noticias RCN, donde dejó claro que quiere que no quede rastro de Gustavo Petro en el Gobierno, pues considera que ese sentimiento quedó reflejado en la victoria en primera vuelta de Abelardo De la Espriella.
“Hay mucha gente que quiere que se vaya Petro del Gobierno. Ese sentimiento se vio reflejado en la votación ganadora del candidato de Abelardo De la Espriella”, expresó.