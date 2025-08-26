Juez definirá este viernes si avala el principio de oportunidad de Olmedo López en el escándalo de la UNGRD

El próximo viernes será decisivo para la Fiscalía en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Juzgado 57 de garantías llevará a cabo la audiencia en la que se definirá si avala o no el principio de oportunidad celebrado entre el ente acusador y Olmedo López, exdirector de la entidad.
Inicialmente, la diligencia estaba fijada para este martes; sin embargo, el juzgado decidió aplazarla por razones personales del juez, reprogramándola para el viernes.